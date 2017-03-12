Бой любительского чемпионата по ММА в Дагестане завершился массовой дракой

Поединок между бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым в рамах чемпионата по ММА среди любителей, который проходил в Дагестане, завершился массовой дракой.

На видео, которое появилось в интернете, видно, как Джуманиязов, поднимаясь, ударил соперника ногой. Минеев вскочил и нанес сопернику удар кулаком в голову. После этого на ринг выбежали зрители, и началась массовая потасовка.

Клуб ММА «Горец» прокомментировал произошедшее на своей странице «ВКонтакте»: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА… К сожалению такие вещи случаются, это спорт, все хотят выиграть, но это, конечно, не дает повод никому, чтобы эмоции возобладали над разумом».

В сообщении говорится, что оба бойца после потасовки «зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки». О пострадавших в результате драки не сообщалось.