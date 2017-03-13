Россию на Евровидении в Киеве представит Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова с песней Flame is Burning будет представлять Россию на конкурсе Евровидение в Киеве, сообщает «Первый канал». «Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути», - приводятся в сообщении слова главы российской делегации на конкурсе Юрия Аксюты.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 г. в Ухта. Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Юлия была финалисткой музыкального телепроекта «Фактор А» в 2013 г., заняв 2-е место. В 2014 г. она исполняла песню «Вместе» на торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр в Сочи.

Музыку и слова песни Flame is Burning написал Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. По результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса 11 мая в Киеве.