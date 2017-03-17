Стали известны пары ¼ финала Лиги чемпионов UEFA

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA), говорится в сообщении организации в Twitter. Таким образом, определились пары этого этапа турнира. Первые матчи пройдут 11-12 апреля, ответные – 18-19 апреля.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

«Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия),

«Боруссия» (Германия) – «Монако» (Франция),

«Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания),

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания).