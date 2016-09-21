Новым президентом бизнес-школы «Сколково» стал Андрей Шаронов

В высшем руководстве московской бизнес-школы «Сколково» произошли перестановки. Ректор школы Андрей Шаронов, занимавший этот пост с 2013 г., стал ее президентом. Его место занял Марат Анташев, бывший вице-президент Evraz и проектный директор ТНК-BP, ранее – преподаватель «Сколково» по программам корпоративного обучения. Андрей Раппопорт, бывший президент бизнес-школы, стал председателем координационного совета школы. Теперь он будет курировать кадровую и финансовую политику, сообщает сайт «Сколково». А Анташев займется образовательными и исследовательскими программами и операционной деятельностью.

У Шаронова много задач. На новой должности, по его словам, он займется развитием нового совместного образовательного центра, созданного бизнес-школой, Сколковским институтом науки и технологий и Российской экономической школой. Президенту также предстоит усовершенствовать программы поддержки выпускников при трудоустройстве: для этого «Сколково» создаст карьерный центр. По словам президента, в этом году бизнес-школа «Сколково» впервые вышла на чистую прибыль. В планах Шаронова увеличить ее. Основной доход школа, по ее собственным данным, получает от корпоративных студентов. В частности, за все время работы школы она выпустила 12 000 корпоративных слушателей и 1500 частных.

В индивидуальном порядке 700 выпускников бизнес-школы «Сколково», самостоятельно оплативших обучение, получили дипломы в этом году, это половина всего корпуса выпускников «Сколково» за 10 лет его существования

До работы в «Сколково» Шаронов был заместителем мэра Москвы по экономической политике, а еще раньше – замминистра экономического развития и торговли, напоминает проректор РАНХиГС и президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов. По его словам, предыдущий опыт и связи Шаронова помогут школе привлечь клиентов из госструктур. Чиновники все чаще проходят обучение по программам МВА, потому что в госструктурах сейчас есть потребность в улучшении корпоративного управления. Ранее чиновники ошибочно полагали, что государственный сектор и управление частным бизнесом – разные вещи, а сейчас они наконец-то осознали, что подходы к управлению госструктурами и частным бизнесом очень похожи, комментирует Мясоедов.

В школе уже обучились менеджменту чиновники из правительств Татарстана, Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Рязанской, Тюменской и Архангельской областей, напомнил Шаронов. А в прошлом году клиентами «Сколково» стали чиновники администраций семи российских моногородов. Их обучали в командах по 5–10 человек, обучение финансировалось из госпрограммы поддержки моногородов. По словам Шаронова, в этом году школа обучит чиновников еще из 20 моногородов. Сейчас, по его данным, доля выручки школы от государственных клиентов составляет 8–10%. В 2016/17 учебном году «Сколково» планирует увеличить вклад государственных заказчиков минимум вдвое.

В прошлом году в «Сколково» был создан исследовательский центр экономики управления здравоохранением. Он будет обучать менеджменту сотрудников региональных органов здравоохранения и руководителей больниц и поликлиник, рассказал Шаронов.