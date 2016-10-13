Американские ритейлеры начали автоматизировать склады

Миллиардер из Новой Англии, владелец и генеральный директор C&S Wholesale Grocers (оптовый продавец продуктов питания) Рик Коэн работает над технологией, которая может полностью преобразить складской бизнес. Его автономные роботы способны перемещать и сортировать ящики с товарами по всему складу. Роботов выпускает компания Symbotic – часть бизнес-империи Коэна. Они могут свободно двигаться по проходам склада, штабелировать и доставать ящики с товаром, а также взаимодействовать с обычными складскими роботами, которые движутся только по определенным маршрутам и выполняют фиксированный набор задач. «То, что мы делаем с автономными роботами, не так уж отличается от разработок беспилотного автомобиля. Думаю, в течение пяти лет это совершенно преобразит дистрибуцию», – говорит Коэн.

Новую технологию Symbotic внедряет на собственных складах C&S. Кроме того, Коэн продает ее крупным ритейлерам, у которых есть свои распределительные центры, таким как Target, Coca-Cola и Walmart Stores. Для них автоматизация складов – это возможность сократить издержки на фоне роста стоимости недвижимости и рабочей силы и нехватки желающих идти работать на склады.

В 2013 г. Target решила расширить свой распределительный центр в Калифорнии. Строить новые помещения было дорого, а Symbotic предложила ритейлеру технологическое решение, которое помогло решить задачу на существующих площадях, рассказал Ларри Свит, профессор Технологического института Джорджии.

Использовать новые технологии в двух своих распределительных центрах планирует и Walmart. Ритейлера интересует, позволит ли эта технология хранить больше товаров на его складских площадях. Всего же в течение следующего года Symbotic собирается развернуть не менее десятка полностью автоматизированных продовольственных складов по всей стране.

До сих пор ритейлерам с трудом удавалось автоматизировать даже сравнительно простые складские процессы, такие как снятие со стеллажей и укладка на паллеты ящиков нестандартного размера. По данным министерства труда США, по состоянию на август 2016 г. такой работой было занято примерно 867 300 человек по всей стране. Особенно туго приходится продуктовым ритейлерам. Дистрибуторы и оптовые продавцы продуктов работают с низкой нормой прибыли – обычно 1–2%, а расходы на автоматизацию одного склада достигают $100 млн. Однако повышение расходов на персонал и недвижимость, а также обострение конкуренции со стороны технологических компаний вроде Amazon.com заставляют продавцов менять существующие практики.

В Symbotic утверждают, что ее технология позволяет ритейлерам и оптовикам снизить расходы на складской персонал на 80% и сократить используемые площади на 25–40%. Автоматизация складских процессов уже заставила занять оборонительную позицию профсоюз водителей грузовиков, среди прочего представляющий интересы 122 000 работников складов в США. «Работодатели стремятся автоматизировать все больше и больше процессов, и я думаю, что нам придется учитывать эти вызовы, ведя переговоры об условиях трудовых контрактов в ближайшие годы», – говорит Стив Вейрма, возглавляющий в профсоюзе подразделение складских работников.

Использование автономных промышленных роботов пока находится на самой начальной стадии, поэтому проект Коэна весьма амбициозен. Роботам все еще трудно выполнять конкретные задачи в неструктурированной, хаотичной среде, объясняет профессор Carnegie Mellon University Мартиал Геберт, специализирующийся на системах видения и распознавания для автономных роботов. В связи с этим автоматизация быстрее всего идет в наиболее четко организованной среде – например, на заводах и складах с ограниченным ассортиментом продукции. Но уже близок тот момент, когда эти технологии действительно станут частью реального мира, говорит Геберт.

Автоматизация еды Особенно тяжело продвигается автоматизация в продуктовом ритейле: частично или полностью автоматизированы только 8% распределительных центров 75 крупнейших американских сетей, свидетельствуют данные консалтинговой компании MWPVL International.

Увидеть систему Symbotic в действии и сравнить ее с работой команды из 20 комплектовщиков-людей можно на одном из складов C&S. Последние работают в ночную смену, снимая упаковки с товарами со стеллажей с помощью вилочных погрузчиков и вручную укладывая их на паллеты. За смену такой работник может пройти до 20 миль (более 32 км) и поднять до 50 000 фунтов (более 22,5 т).

В другой части склада работает более 100 автономных роботов. Они двигаются в темноте со скоростью до 25 миль в час (около 40 км/ч), складывают и снимают с полок ящики с помощью манипуляторов. Пока они переносят только объекты стандартных размеров с твердой поверхностью – например, картонные коробки. Сломанный ящик может вывести робота из строя, и потребуется вмешательство человека. Роботы перемещаются внутри сооружения, которое инженеры компании называют «ящиком» – это многоуровневая металлическая конструкция с довольно узкими проходами между полками на каждом уровне.

В отличие от традиционных складов, где конкретный вид товара обычно хранится в строго определенном месте, роботы Symbotic кладут коробку на любое свободное на стеллаже место, что экономит пространство. Программное обеспечение запоминает местонахождение каждого товара, чтобы роботы потом могли его найти. Каждый робот выгружает или достает со стеллажа коробку с товаром за одну минуту – это примерно в 5 раз быстрее, чем делал бы человек. Ширина такого робота – всего 71 см, и проходы, по которым они перемещаются, только немногим шире. Для сравнения: ширина проходов между стеллажами на обычном складе составляет 3–3,5 м.

Одно из препятствий широкому распространению технологии Symbotic – ее цена. Складская система стоит от $40 млн до $80 млн, указывают в MWPVL. Однако с повышением затрат на персонал и ростом нежелания молодых людей идти работать грузчиками такие технологии будут приобретать все более широкое распространение, считает основатель MWPVL Марк Вулфраат.

Перевела Надежда Беличенко