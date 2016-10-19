Компании разочаровались в открытых офисных пространствах

Шумные открытые офисные пространства уже стали привычной рабочей средой, но теперь компании начали пересматривать свое отношение к ним. Результаты многих исследований подтверждают, что открытые офисные пространства могут негативно влиять на самочувствие сотрудников и производительность труда. В итоге компании начали устраивать в офисах звуконепроницаемые комнаты и тихие зоны, а также делать перепланировки, чтобы угодить сотрудникам, которые не хотят, чтобы их отвлекали от работы.

Как отмечает Дэвид Лерер, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли, отсутствие в офисе мест, где можно спокойно поговорить, – очень распространенная проблема. Сотрудники, работающие в офисах с открытой планировкой, менее удовлетворены своей работой, чем работающие в традиционных офисах, добавляет Лерер.

Две идеи Известны две основные концепции открытых офисов: по одной у каждого работника есть собственное небольшое рабочее место в общем открытом пространстве, по другой – собственных столов у сотрудников нет, они работают там, где в данный момент есть свободное место. Каждая из этих концепций используется не менее чем в 20% офисов.

Тем не менее компании не торопятся возвращаться к традиционным планировкам офисов с отдельными столами и закрытыми кабинетами – отчасти по экономическим причинам: традиционные офисы дороже. Вместо этого компании делают перепланировки, чтобы выделить в открытых пространствах приватные зоны.

Работодатели долго колебались, прежде чем принять культуру открытых офисных пространств. Первыми это сделали технологические компании, такие как Google, а необходимость сокращения издержек во время финансового кризиса 2008–2009 гг. заставила многие другие компании последовать за ними – в пересчете на одного сотрудника открытый офис обходится на 50% дешевле традиционного.

Однако довольно скоро работодатели столкнулись и с недостатками открытых офисных пространств. Оказалось, что сотрудники, работающие в открытых офисах, чаще берут больничный. Проведенное в Швеции в 2014 г. исследование, участниками которого стали более 1800 работников, показало, что работающие в открытых офисах берут больничные в 2 раза чаще своих коллег, работающих в офисах с традиционной планировкой. Исследователи объяснили это распространением болезнетворных микробов в открытых офисах и большим уровнем стресса от работы там. Участники исследования, работающие в открытых офисах, также жаловались на невозможность сосредоточиться и в целом демонстрировали меньший уровень удовлетворенности условиями труда.

Теперь работодатели вновь осознают, что люди должны работать плодотворно, говорит партнер архитектурной фирмы Fennie + Mehl Нед Фенни. Один из клиентов Fennie + Mehl, Silicon Valley Bank, решил отойти от концепции открытых офисных пространств после многочисленных жалоб сотрудников на отсутствие мест, где можно спокойно поговорить с глазу на глаз или провести неофициальную встречу. С 2012 г. банк начал выделять в своих офисах приватные зоны, в том числе так называемые «телефонные будки», где могут поместиться один-два человека, и небольшие комнаты для совещаний. Кроме того, количество стульев в офисах банка теперь вдвое превосходит количество работников – таким образом, сотрудники получают больше свободы в выборе места для работы в каждый момент времени. Сотрудники Silicon Valley Bank могут работать как за собственным столом, так и в общей зоне офиса. За последние четыре года банк отремонтировал существующие офисы таким образом, что приватных зон стало больше в 60% из 42 офисов банка. По словам директора банка по обслуживанию зданий Тома Суро, сотрудники отреагировали на изменения позитивно.

Меняет свои офисы и компания – поставщик программного обеспечения HealthcareSource HR. В 2014 г. она переехала в новый офис, открытая планировка которого была разработана архитектурной фирмой Leslie Saul & Associates. Изначально пространство в нем разделяли перегородки высотой 6 футов (около 1,8 м), создававшие иллюзию уединения, но на самом деле повышавшие общий шумовой фон: сидевшие за перегородками сотрудники хуже представляли себе, как распространяется звук между ними. Теперь перегородки заменили на звуконепроницаемые кабины со стеклянными стенами, расположенные в центре общего открытого помещения. Это дает больше пространства сотрудникам, ищущим тишины, и поддерживает атмосферу легкости яркого интерьера.

Когда издательский дом HarperCollins в 2013 г. переезжал в новую штаб-квартиру в центре Манхэттена, руководство компании рассматривало проект более открытого офисного пространства, но отказалось от него, приняв во внимание рабочие задачи сотрудников, говорит вице-президент компании Ларри Невинз. Haworth, которая делала проект офиса для издательства, предусмотрела в нем отдельные кабинеты для главных редакторов и менеджеров, так как они проводят много встреч один на один. Но эти офисы имеют стеклянную стену, а рабочие места многих творческих сотрудников размещены рядом, но отделены небольшими перегородками – это удобно для совместной работы и при этом дает ощущение приватности. В здании есть дополнительные помещения для переговоров, они распределяются в зависимости от ожидаемого уровня шума, говорит Невинз. Редактора часто используют для работы с рукописями общие помещения, такие как библиотека и кафе. Более шумные подразделения – маркетинг, продажи, административно-хозяйственные службы размещены подальше от редакторов, работа которых требует тишины.

Перевела Надежда Беличенко