Карьера
Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Пленники рабочего места

8% сотрудников не уходят с работы, которую давно ненавидят, выяснила Aon Hewitt

Они не приносят пользы, и их трудно мотивировать
8% сотрудников не меняют место работы, даже если ненавидят ее
8% сотрудников не меняют место работы, даже если ненавидят ее
А. Махонин / Ведомости

Быть узником, по-видимому, можно не только в тюрьме, но и на собственном рабочем месте. Компания Aon Hewitt, предоставляющая консультационные услуги по управлению персоналом, опросила более 1000 организаций из 60 отраслей по всему миру и проанализировала ответы более 4 млн сотрудников. Выяснилось, что почти каждый десятый работник не меняет место работы даже тогда, когда у него пропадает всякая мотивация и он не чувствует себя вовлеченным в рабочий процесс. Более того, в целом он негативно относится к своему работодателю. Aon Hewitt назвала таких работников «узниками офиса».

Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться

Исследователи отмечают, что большинство недовольных работой сотрудников рано или поздно уходят, обеспечивая здоровую текучесть кадров в организации. «Узники» же остаются на месте и своим поведением на работе препятствуют развитию бизнеса компании, говорится в докладе Aon Hewitt. Однако для этого у них зачастую есть причины. Как правило, «узники офиса» с более длительным стажем работы получают более высокие зарплаты, чем другие их коллеги. В одной из опрошенных Aon Hewitt компаний 61% таких несчастных сотрудников получали зарплату выше средней по рынку на их должности и только у 27% зарплаты были ниже среднерыночных. У остальных работодателей эти показатели составили в среднем 48 и 41% соответственно.

Узники устали работать

Больше всего «узников офиса» среди сотрудников с максимальным стажем работы в компании, показало исследование Aon Hewitt. Например, среди проработавших в организации 26 и более лет они составляют 17,1%. Меньше всего таковых среди сотрудников со стажем от шести месяцев до года.

Как уволить сотрудника, утратившего доверие

Предыдущие исследования Aon Hewitt показали, что 70% компаний собирают данные о вовлеченности и мотивации сотрудников, но только 20% организаций разрабатывают на основе этих данных программы мотивации сотрудников, которые положительно влияют как на результаты бизнеса, так и на моральный климат в коллективе и удовлетворенность каждого сотрудника своей работой. В этот раз исследователи порекомендовали менеджерам сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы привести в форму несчастных и демотивированных сотрудников. Опросы показали, что некоторых «узников офиса» можно, например, мотивировать на профессиональный рост – многие из них во время исследования жаловались, что руководители не дают им возможности работать на полную катушку и они не могут показать, на что они действительно способны.

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Если такой мотивации недостаточно, то от сотрудника скорее всего придется избавиться. Иначе он «помешает компании достигать поставленных целей». Исследователи рекомендуют менеджерам и специалистам по персоналу готовиться к «неприятным разговорам», а также вводить для таких сотрудников планы повышения личной эффективности – часто именно это становится первым шагом к будущему увольнению.

Перевела Надежда Беличенко

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