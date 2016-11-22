Менеджмент
Статья опубликована в № 4208 от 22.11.2016 под заголовком: Работа у всех на виду

Открытые офисные пространства не любит более половины россиян

Но работодатели не идут на уступки подчиненным
Открытые офисные пространства не любит больше половины россиян. Но работодатели не спешат идти на уступки подчиненным
Открытые офисные пространства не любит больше половины россиян. Но работодатели не спешат идти на уступки подчиненным
PIXABAY

Работать в открытых пространствах (open space) готовы лишь 16% сотрудников российских компаний, показал опрос 2500 офисных работников, проведенный в конце октября компанией Superjob. Более половины респондентов (59%) признались, что им лучше работается в закрытых кабинетах.

Офисы с открытой планировкой используют большинство российских работодателей, говорит директор компании Office Line кадрового холдинга «Анкор» Юлия Анисимова: банки и креативные агентства, компании, работающие в сфере FMCG, консалтинга, IT и телекома. Open space, и особенно система незакрепленных рабочих мест (hot desk), экономически более выгодны компании, чем кабинеты, отмечает Анисимова. В open space одно рабочее место могут использовать сразу несколько сотрудников, приходящих на работу в разное время, например специалисты по продажам и медицинские представители. Так, в группе IT-компаний «Ланит» рабочие столы по мере необходимости резервируют то консультанты, которые много работают на территории заказчика, то специалисты техподдержки, приезжающие в офис по запросу, рассказывает директор по персоналу группы Надежда Шалашилина.

Сотрудники жалуются, что в открытых офисных пространствах им трудно сосредоточиться на работе
Компании разочаровались в открытых офисных пространствах
Но к традиционной планировке возвращаться все же не хотят

Но те, кто проводит в офисе весь день, от open space не в восторге. Они постоянно себя контролируют – уменьшают громкость звонка на телефоне, общаются с людьми на пониженных тонах и стараются не раздражаться, отмечает руководитель практики бизнес-консалтинга Molga Consulting Ольга Герасименко. Но удается это не всем. Герасименко знает случай, когда компания долго искала ведущего IT-разработчика. Но специалист отказался от работы с высокой зарплатой, когда узнал, что будет работать в open space. А консультант компании Cornerstone Ольга Петровская вспоминает, как из крупной химической компании ушел финансист: он устал прятаться с отчетами в переговорках, которые ему еще и не всегда удавалось бронировать.

Редкий работодатель, узнав о трудностях работы в open space, решит рассадить сотрудников по кабинетам, говорит Анисимова, в лучшем случае между столами поставят шумоизолирующие перегородки. Либо сотруднику разрешат поработать дома, как это делают, например, в компании Mars. «У нас даже руководители находятся в общих пространствах», – рассказывает директор по персоналу компании Петр Орлов.

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