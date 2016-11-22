Открытые офисные пространства не любит более половины россиян

Работать в открытых пространствах (open space) готовы лишь 16% сотрудников российских компаний, показал опрос 2500 офисных работников, проведенный в конце октября компанией Superjob. Более половины респондентов (59%) признались, что им лучше работается в закрытых кабинетах.

Офисы с открытой планировкой используют большинство российских работодателей, говорит директор компании Office Line кадрового холдинга «Анкор» Юлия Анисимова: банки и креативные агентства, компании, работающие в сфере FMCG, консалтинга, IT и телекома. Open space, и особенно система незакрепленных рабочих мест (hot desk), экономически более выгодны компании, чем кабинеты, отмечает Анисимова. В open space одно рабочее место могут использовать сразу несколько сотрудников, приходящих на работу в разное время, например специалисты по продажам и медицинские представители. Так, в группе IT-компаний «Ланит» рабочие столы по мере необходимости резервируют то консультанты, которые много работают на территории заказчика, то специалисты техподдержки, приезжающие в офис по запросу, рассказывает директор по персоналу группы Надежда Шалашилина.

Но те, кто проводит в офисе весь день, от open space не в восторге. Они постоянно себя контролируют – уменьшают громкость звонка на телефоне, общаются с людьми на пониженных тонах и стараются не раздражаться, отмечает руководитель практики бизнес-консалтинга Molga Consulting Ольга Герасименко. Но удается это не всем. Герасименко знает случай, когда компания долго искала ведущего IT-разработчика. Но специалист отказался от работы с высокой зарплатой, когда узнал, что будет работать в open space. А консультант компании Cornerstone Ольга Петровская вспоминает, как из крупной химической компании ушел финансист: он устал прятаться с отчетами в переговорках, которые ему еще и не всегда удавалось бронировать.

Редкий работодатель, узнав о трудностях работы в open space, решит рассадить сотрудников по кабинетам, говорит Анисимова, в лучшем случае между столами поставят шумоизолирующие перегородки. Либо сотруднику разрешат поработать дома, как это делают, например, в компании Mars. «У нас даже руководители находятся в общих пространствах», – рассказывает директор по персоналу компании Петр Орлов.