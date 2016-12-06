Людей с потухшим взглядом на российском рынке труда стало больше

Россиян, испытывающих крайнюю степень профессионального выгорания, на российском рынке труда стало больше, говорит партнер рекрутингового агентства «Контакт» Ольга Сабинина. Дело в том, что уставших и демотивированных сотрудников чаще всего в последнее время сокращают работодатели – и они приходят к рекрутерам и хедхантерам, уточняет она. А у тех, кто остался в строю, нагрузка возросла, и выгорание наступает быстрее.

Профессиональное выгорание испытывает 50% работающих россиян, как выяснили исследователи из аналитического центра «Альфастрахование». В опросе приняли участие сотрудники 90 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год. По словам опрошенных, для выгорания характерно чувство безразличия и полного изнеможения: человек не может отдаваться работе так, как раньше. Он начинает негативно относиться к коллегам и клиентам, теряет профессиональную уверенность в себе, несмотря на наработанный опыт. Перечисленные симптомы испытывали в 2016 г. 57% участников опроса. При этом 56% из них признались, что за последний год не раз задумывались о смене работы, а 3% ее активно ищут, по данным «Альфастрахования».

Выгорание – не болезнь, а реакция здорового организма на высокий уровень коммуникационной нагрузки, причем усталость не проходит после двух недель отпуска, отмечает Георгий Самойлович, руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «Юнити». Выгоревших сотрудников отличает усталый взгляд, отсутствие интереса к работе и новым проектам, говорит Сабинина. Больше всего этой напасти подвержены профессии типа «человек – человек» – менеджеры по продажам, все руководители (особенно среднего звена), полицейские, врачи, учителя, журналисты.

Новый диагноз В ноябре 2016 г. власти Бельгии приняли решение признать профессиональное выгорание заболеванием, связанным с трудовой деятельностью. Об этом заявила министр здравоохранения королевства Мэгги де Блок. Из-за выгорания за медицинской помощью ежегодно обращается до 10 000 бельгийцев.

В среднем пик профессионального выгорания в России приходится на четвертый год работы в одной компании: его испытывают 47% респондентов с таким стажем работы, показал опрос. Меньше всего усталость и раздражение от работы свойственны людям, которые трудятся в компании первый год (5%) или десятый год (7%). Каждый второй из «сгорающих на работе» регулярно задерживается в офисе, 34% трудятся в выходные, 24% страдают от однообразия рабочих задач, 9% более трех раз в год ездят в командировки. А 2% признаются в болезненной зависимости от мнения начальства.

У многих усталость накопилась еще в период бурного роста бизнеса в 2002–2008 гг., когда карьера была превыше всего, отмечает гендиректор IBS Сергей Мацоцкий. Ситуация в его компании меняется: сотрудники стали раньше уходить с работы. Мацоцкий признается, что поначалу это его расстраивало. А теперь он считает, что так и должно быть: люди возвращаются к правильному балансу между семьей и работой. По его мнению, это лучшее средство от выгорания.

Многие работодатели – например, IT- и телекоммуникационные компании – занимаются профилактикой выгорания, знает Сабинина. Например, у них действует правило «расти или уходи», что заставляет сотрудников выходить из зоны комфорта, осваивать новое и не заскучать от однообразных задач, говорит она. Для борьбы с накапливающимся негативом руководителям не стоит ограничиваться только лишь раздачей заданий и анализом ошибок, которые допустили подчиненные, говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование».