Как работодателям мстят обиженные сотрудники

Даниил Сергунин, совладелец компании «Энерджи фуд рус», недавно довольно резко объявил одному из своих менеджеров об увольнении. Тот проработал в компании недолго, поначалу выглядел настоящим профи, но потом оказалось, что с поставленными задачами он не справляется. Разговор об увольнении застал менеджера врасплох, он вспылил и хлопнул дверью. Сергунин тут же приказал закрыть доступ менеджеру к корпоративной почте: он боялся, что в запале менеджер начнет рассылать порочащие компанию письма.

Подобные истории часто заканчиваются плохо для работодателя. Волна увольнений в 2014–2015 гг. обозлила людей: потерявшие работу сотрудники часто не получали ни обещанных премий, ни выходного пособия, говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «Альфастрахование». До сих пор суды завалены жалобами работников, оспаривающих увольнение. Таких дел в судах стало в 2 раза больше по сравнению с докризисным временем, констатирует партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.

В российских компаниях людей часто увольняют так, что они считают себя несправедливо обиженными и на волне эмоций начинают мстить, говорит партнер Alex Primus Executive Search Марат Яфизов. О желании отомстить бывшему работодателю заявило три четверти участников анонимного опроса «Альфастрахования». Правда, только 2% сказали, что готовы к активным действиям, и лишь 1% уже воплотил план мести в жизнь. В опросе участвовали сотрудники 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб.

Босс желает познакомиться

Бывшие сотрудники «Евросети» нередко жалуются на интернет-форумах на своего работодателя. Люди критикуют бывшее руководство, пишут об ужасных условиях труда, о 13-часовом рабочем дне, о завышенных планах продаж и попытках менеджеров заставить сотрудников за собственные деньги приобретать товары, чтобы выполнить план. Весной этого года президент «Евросети» Александр Малис признался «Ведомостям», что нарушения возможны. По его словам, никто не должен принуждать продавцов выкупать какие-либо товары для выполнения плана, но Малис не исключает, что отдельные злоупотребления такого рода все же случаются.

Профилактика В борьбе с мстительными работниками российские компании стараются защитить электронную почту (33%), съемные носители (21%), интернет-протоколы передачи данных (19%), выяснил аналитический центр компании «Серчинформ».

Негативные отзывы о бывшем работодателе в социальных сетях или на сайтах, где размещаются черные списки работодателей, – один из самых популярных способов отомстить компании, свидетельствует Яфизов. 25% таких мстителей, как показал опрос «Альфастрахования», стремятся насолить не столько компании, сколько своему руководителю персонально – они, например, размещают фотографии и контактные данные бывшего босса на сайтах знакомств. Еще 7% анонимно сообщают близким людям экс-начальника неприятные подробности его личной жизни, о которых родственники не осведомлены.

Понять, что человек будет вести себя таким образом, можно задолго до его увольнения, считает председатель совета директоров группы компаний «Серчинформ» Лев Матвеев. Если в компании, говорит он, налажена работа службы информационной безопасности, то она может отслеживать негативные посты сотрудника о компании, его жалобы на начальство в соцсетях и по скайпу, а затем поставить в известность службу персонала. Если вовремя не принять меры и не поговорить с сотрудником, расставание с ним вряд ли будет мирным.

Стереть базу

Довольно распространенный способ мести – намеренное удаление из рабочего компьютера информации, которая может работодателю пригодиться, выяснили исследователи. 20% респондентов признались, что намеренно удаляли из компьютера полезные файлы, например клиентские базы, а 4% и вовсе отформатировали жесткий диск, не оставив ничего в наследство новому сотруднику. Юрий Дорфман, партнер Cornerstone, вспоминает множество подобных случаев из практики работодателей-клиентов.

В России многие сотрудники считают, что информация, которую они собрали, или клиенты, которых они привели, являются их личной собственностью, а не собственностью компании, рассказывает гендиректор IBS Сергей Мацоцкий. «Человек говорит: я принес компании много денег. Но при этом забывает, что смог это сделать, потому что работал в компании с известным брендом», – говорит он.

Опрос «Альфастрахования» подтвердил, что 33% респондентов не считают местью или воровством такие поступки, как использование на новом месте наработанных у прошлого работодателя баз или закрытых профессиональных онлайн-ресурсов, пользоваться которыми они продолжают под старыми паролями.

Увод клиентов

Управляющий партнер агентства «Контакт» Марина Тарнопольская в своей практике чаще сталкивается не с рядовыми сотрудниками, которые приходят с готовыми клиентскими базами к новым работодателям, а с топ-менеджерами, которые пользуются ресурсами компаний, чтобы создать свой бизнес в той же отрасли, где работает бывший работодатель. Часто топ-менеджеры расстаются с работодателем из-за принципиальных разногласий в работе. Некоторые уводят клиентов из соображений личной выгоды или мести, говорит она.

Тем не менее топ-менеджеров среди мстителей нашлось немного. Исследование показало, что чаще всего информацию воруют рядовые сотрудники (31%), руководители подразделений (19%), IT-специалисты, финансисты и экономисты (10%) и секретари (7%). Уволенные нуждаются в преимуществе, которое при общем дефиците вакансий поможет им опередить других соискателей, объясняет Сафрыгин из «Альфастрахования». Поэтому они и воруют информацию.

Однако работодатели по-разному относятся к таким кандидатам. Сергунин из «Энерджи фуд рус» говорит, что кандидат, предлагающий своих клиентов, вызвал бы у него подозрение. На потребительском рынке всего 10–12 крупных сетей, на которые приходится 50% торговли в новых форматах, и налаженных связей со всеми ими ни у кого из средних производителей нет, а есть много мелких клиентов, покупающих товар небольшими партиями, говорит Сергунин. Контакты мелких, неизвестных клиентов новому работодателю не нужны, а кандидату, который предлагает такую клиентскую базу, задают неприятные вопросы, откуда он эту базу взял и зачем предлагает.

Ситуация на страховом рынке иная, рассказывает Дорфман из Cornerstone. Страховые компании, наоборот, стараются нанять кандидатов с собственным портфелем клиентов (физические лица и малый бизнес). Этот портфель – важное конкурентное преимущество кандидата. Поэтому мститель, укравший базу данных у предыдущего работодателя, встретит радушный прием у нового нанимателя.

Уволенные из компаний мстители нередко мстят, подавая жалобы на компанию в разные государственные органы, говорит Яфизов из Alex Primus Executive Search. На интернет-форумах нередко описываются истории, когда бывшие сотрудники сообщают в налоговую или трудовую инспекцию о серых или черных схемах выплаты зарплаты в компании. В 2014–2016 гг. участились случаи обращения уволенных работников в госорганы, продолжает Яфизов.

Найти и обезвредить

Все опрошенные «Ведомостями» работодатели признались, что побаиваются принципиальных мстителей и стараются их выявить уже на стадии найма. Негативная информация о человеке, как правило, всплывает при запросе первых рекомендаций. Некоторые компании, как выяснили исследователи, даже начали применять на собеседованиях тестирование на детекторе лжи, лишь бы узнать о человеке правду.

Матвеев из «Серчинформ» говорит, что в каждой компании есть сотрудники, которые попадают в группу риска: азартные игроки, пьяницы, недовольные или увольняющиеся. За этими людьми отдел информационной безопасности следит пристальнее всего – например, контролирует, кто сколько времени и на каких сайтах проводит, с кем общается по почте и в соцсетях, что и кому пишет. И если новоиспеченному работнику вновь захочется отомстить работодателю, то это не ускользнет от отдела информационной безопасности, говорит Матвеев.