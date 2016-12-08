Кто получит прибавку к жалованью в 2017 г.

Заработные платы в России в 2017 г. вырастут на 7%, хотя из-за инфляции реальные доходы работников сократятся на 0,1%, по данным исследования Korn Ferry Hay Group. Это вполне позитивный прогноз по сравнению с фактами 2016 г. В уходящем году российские работодатели в среднем подняли вознаграждения персоналу на 7%, но реальные доходы сотрудников с учетом инфляции упали на 7,5%. Прогноз компания Korn Ferry Hay Group составила на основании данных из базы Hay Group PayNet, которая содержит информацию более чем по 20 млн сотрудников из 25 000 организаций в 110 странах .

Самым эффективным сотрудникам работодатели готовы увеличивать зарплаты выше инфляции – примерно на 15%, говорит эксперт Korn Ferry Hay Group Ольга Кривоспицкая. То же касается ключевых должностей, отмечает она: в торговых компаниях это менеджеры по продажам, а в IT-компаниях – разработчики.

По словам Кривоспицкой, многие работодатели, как и раньше, продолжают увеличивать долю переменной части в вознаграждениях некоторых сотрудников, например менеджеров по продажам. Но сейчас компании могут пойти по обратному пути – увеличить долю фиксированного оклада, если доход сотрудника из-за падения спроса в отрасли грозит сократиться в несколько раз, говорит Кривоспицкая.

Как сообщили представители PwC, компания специально проводила исследование зарплат в финансовом секторе, и прогноз PwC увеличения окладов на 2017 г. составил 8% для всех сотрудников, кроме руководителей. У руководителей прибавка может быть выше.

«Ведомости» спросили пять компаний – «Северсталь», Parallels, «Яндекс», «Ланит» и банк «Хоум кредит», – намерены ли они повышать зарплаты в 2017 г. Все компании, кроме «Северстали», отказались от комментариев, а пресс-служба «Северстали» пояснила, что прибавка к зарплате каждого конкретного сотрудника будет зависеть от результатов его труда в 2016 г. Индексация зарплат планируется, но на сколько, станет ясно в феврале-марте 2017 г., когда будут подводиться финансовые итоги за 2016 г., сообщила пресс-служба «Северстали».

Руководители малого и среднего бизнеса честно признаются, что им сейчас не до повышения зарплат. Увеличивать фонд оплаты труда, когда на рынке нет для этого объективных предпосылок, неразумно, говорит генеральный директор компании «Полипласт» (производитель химических добавок для строительных растворов) Алексей Горенкин.

В 2016 г. ситуация на рынке труда была такова, что зарплаты можно было не индексировать и сохранять на уровне 2015 г., отмечает генеральный директор и совладелец компании «Эльбрус» (производитель безалкогольных напитков) Давид Кабисов. Работу ищут много опытных кандидатов, поясняет он. Так, недавно «Эльбрус» искал технолога по производству лимонада. На эту позицию, по словам Кабисова, претендовало пять кандидатов, хотя еще в 2013 г. таких специалистов было сложно найти и их приходилось переманивать.