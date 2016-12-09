В Бразилии бурно расцветает своя Кремниевая долина

Район Пампулья бразильского штата Минас-Жерайс известен своим архитектурным комплексом в стиле модерн, построенным по проекту знаменитого Оскара Нимейера и внесенным в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Также недалеко расположен печально известный всем бразильцам футбольный стадион «Минейран». Но в последнее время этот пригород столицы штата, города Белу-Оризонте, приобретает и иную славу. «Мы не хотим, чтобы нас знали как место, где Бразилия проиграла Германии 1:7 в полуфинале чемпионата мира по футболу в 2014 г. Мы хотим стать столицей инноваций в Бразилии», – говорит помощник министра штата по технологиям и инновациям Леонардо Диас.

На территории кампуса Федерального университета Минас-Жерайс расположен технопарк BH.Tec. Девятнадцать расквартированных здесь компаний включают мировых лидеров в сфере биотехнологий. Среди них быстро растущая компания Ecovec, детище профессора Альваро Эйраса, запатентовавшего технологию предотвращения вспышек лихорадки денге и вируса Зика с помощью специальных ловушек для комаров MosquiTraps и GPS-наблюдения.

Всего по Белу-Оризонте разбросано сейчас более 300 технологических компаний. Расположенный здесь кластер стартапов уже получил неофициальное название Долина Сан-Педру – по названию одного из благополучных районов города, где многие из этих компаний были основаны.

Развитию Долины Сан-Педру способствовало то, что в Белу-Оризонте расположены четыре из 10 лучших университетов Бразилии. Именно здесь 10 лет назад открыла свой первый научно-исследовательский центр в Латинской Америке компания Google. Жизнь в Белу-Оризонте дешевле, чем в Рио или Сан-Паулу, при этом его называют городом-садом за зеленые улицы и площади с фонтанами, а также бразильской столицей баров.

Растут как на дрожжах 5000 технологических компаний находятся на территории штата Минас-Жерайс, по этому показателю он уступает в Бразилии только штату Сан-Паулу и быстро превращается в один из лучших центров развития стартапов на территории Латинской Америки

Правительство штата поддерживает инициативы предпринимателей. «Мы занимаем третье место в Бразилии по объему ВВП штата. Но если убрать из него кофе и продукцию добывающих компаний, мы станем только двадцать вторыми. Зависимость от сырьевых товаров очень велика, и мы инвестируем, чтобы изменить эту ситуацию», – рассказал Диас. Другие цели – сдержать утечку мозгов и привлечь иностранные компании и инвесторов. В 2013 г. в Бразилии заработал акселератор стартапов с государственной поддержкой SEED (Start-ups and Entrepreneurial Ecosystem Development). Цель программы – финансирование и наставничество для бразильских и иностранных стартапов, отобранных на открытом конкурсе. Программа была приостановлена после смены губернатора в 2015 г., но затем ее возобновили. Экономический кризис – лучшее время для смены культуры, считает Диас.

После перезапуска SEED в программу было отобрано 40 стартапов. Некоторые из них демонстрируют эффектные темпы роста. Так, по словам сооснователя Risu, платформы для осуществления благотворительных пожертвований во время онлайн-покупок, Лукаса Боржеса, выручка его компании за год выросла на 1350%. Бывший архитектор Присилла Гама основала компанию Malalai (названа в честь пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай), которая занимается разработкой технологии для обеспечения безопасности женщин на улицах. Malalai предлагает скрытые электронные устройства и виртуальных сопровождающих. «Женщины способны на великие дела, если они знают, что могут безопасно дойти туда, куда им нужно», – говорит Гама.

Некоторые проекты из программы SEED работают над тем, чтобы связать формирующуюся в Белу-Оризонте экосистему стартапов и трущобные районы города – фавелы, где доступ в интернет до сих пор является проблемой. Так, проект Fa.Vela, в этом году получивший финансирование от SEED, организует наставничество микробизнеса из трущоб силами образованных волонтеров, многие из которых сами вышли из фавел.

Фактором быстрого роста компании Ecovec стало распространение вируса Зика. «Мы единственная компания в мире, которая осуществляет масштабное наблюдение за комарами», – говорит сооснователь Ecovec профессор Эйрас. Он придумал технологию и начал поиски инвесторов, после того как в 2000 г. лихорадкой денге заболел его единственный сын. Ecovec использует специальные ловушки и технологию GPS для прогнозирования новых вспышек заболеваний, чтобы органы здравоохранения могли своевременно провести необходимые мероприятия. По данным одного из исследований, опубликованного в 2013 г., система Ecovec позволила предотвратить 27 000 случаев заболевания лихорадкой денге и это обошлось в $1 на каждого местного жителя в год.

Образцовый стартап SambaTech недавно переехал из технопарка BH.Tec в собственную штаб-квартиру в пригороде Белу-Оризонте. Сейчас у компании уже 120 сотрудников и представительства в Боготе и Сиэтле. Основатель и гендиректор компании 35-летний Густаво Гаэтано рассказал, что в 12 лет писал колонки о видеоиграх в местную газету, а в 20 с небольшим запустил собственный агрегатор игр, которые предоставлял местным телекоммуникационным компаниям. Затем он переключился на сервисы потокового видео и цифровые образовательные и рекламные платформы. В 2011 г. Гаэтано основал Бразильскую ассоциацию стартапов. «Я считаю, федеральное правительство нам совсем не помогает. Трудовое законодательство не соответствует индустриальной эпохе. Предприниматели продают свой бизнес и не хотят начинать новый, вместо этого они покупают фермы», – жалуется он.

Думая о росте издержек фермеров, в 2013 г. инженер-электрик Луис Тангари основал компанию Strider. Планшет Strider анализирует информацию о вредителях и преобразует ее в «тепловые карты», показывающие фермерам, где, когда и сколько пестицидов распылять. «Теперь фермеры могут использовать точные данные, а не собственное чутье», – говорит Тангари и добавляет, что его клиенты экономят на пестицидах до 10–15% и могут использовать их менее токсичные виды.

Перевела Надежда Беличенко