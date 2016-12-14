Топ-менеджеры стали получать больше льгот за счет компаний – Equilar

Льготы и привилегии, такие как пользование корпоративным самолетом, стали самой быстрорастущей частью пакетов компенсаций топ-менеджеров крупнейших компаний. По данным исследовательской компании Equilar, медианная зарплата (без льгот и привилегий) первых лиц компаний, входящих в индекс Fortune 100, в 2015 г. выросла почти на 15% до $7,4 млн по сравнению с $6,5 млн в 2013 г. За тот же период медианные привилегии, которыми пользуются топ-менеджеры, увеличились на 21,6% до $126 550.

Инвесторы и критики чрезмерных выплат топ-менеджерам пристально следят за размерами компенсаций, но привилегии часто выпадают из их поля зрения. «В последние годы инвесторы стали обращать гораздо больше внимания на вознаграждения менеджмента, но не всегда ясно, что именно входит в это вознаграждение», – объясняет Дэн Маркес из компании Equilar.

Денежная часть пакета компенсаций обычно включает в себя зарплату, бонусы, выплаты в виде акций и опционов на покупку акций компании, а также отложенные выплаты. Кроме этого руководители могут получать различные привилегии: от услуг управления имуществом за счет компании до оплаты взносов за членство в клубах.

Любят театр $2439 на эту сумму компания General Motors предоставила генеральному директору Мэри Барра в 2015 г. билетов на различные мероприятия, такие как театральные спектакли и концерты. Барра оказалась единственной из руководителей компаний Fortune 100, кто получал от компании билетную льготу

Объектами исследования Equi­lar стали привилегии 501 топ-ме­не­д­же­ра. Более половины из них в 2015 г. использовали для перелетов корпоративный самолет, медианная стоимость услуги составила $63 975. Лидером стал глава Tyson Foods Джон Тайсон: его перелеты на самолете обошлись компании в $818 462. На втором месте оказался гендиректор Honeywell International Дэвид Кот, налетавший за счет компании на $581 753.

Немногим более трети топ-менеджеров пользуются предоставляемыми компанией услугами телохранителей. Так, службы безопасности генерального директора Amazon.com Джеффа Безоса и председателя совета директоров Oracle Лоуренса Эллисона в 2015 г. обошлись компаниям более чем в $1,5 млн. Это намного выше медианного показателя в исследовании – $14 000.

Почти все топ-менеджеры, ставшие объектами исследования Equilar, получают от компаний дополнительные взносы в пенсионные программы. Медианная сумма корпоративного софинансирования пенсионного плана в 2015 г. выросла на 28% до $52 843 против $41 436 в 2013 г. Самые высокие выплаты по этой статье в 2015 г. получили финдиректор Comcast Майкл Кавана и генеральный директор этой же компании Брайан Робертс: $11,8 млн и $3,8 млн соответственно.

По крайней мере одна из ранее распространенных привилегий топ-менеджеров постепенно уходит в прошлое, выяснили исследователи, – так называемая гибкая надбавка, ежегодная выплата, которую руководитель может использовать по своему усмотрению. В 2013 г. 26 топ-менеджеров компаний Fortune 100 имели такие счета, медианная выплата составляла $27 000. К 2015 г. медианная сумма выросла до $35 000, но такие счета остались только у шести топ-менеджеров American Express, включая генерального директора компании Кеннета Шено.

Перевела Надежда Беличенко