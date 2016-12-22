Что обещают банки индивидуальным предпринимателям

Михаил Локтаев в 2006 г. зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) и стал предлагать услуги по управленческому консалтингу. 10 лет он обслуживался в Промсвязьбанке и даже стал его VIP-клиентом. Его оборот как ИП по счету в Промсвязьбанке составляет 7–10 млн руб. в год, утверждает предприниматель. В начале этого года Локтаев вместе с партнером открыл ООО по торговле кофемашинами и кофе BiWell и решил взять ссуду на развитие бизнеса в Промсвязьбанке. Но банк в кредите отказал, сославшись на то, что не работает с ИП, рассказывает Локтаев. Просить кредит как совладелец ООО он тоже не мог – у компании нет длинной финансовой истории, говорит Локтаев. Ссуды он в итоге нигде не получил. Пресс-служба Промсвязьбанка заверила, что кредиты ИП банк выдает. Отказывают тем, у кого низкая рентабельность и большая долговая нагрузка. Банк также обращает внимание на контрагентов потенциального заемщика: являются ли они госзаказчиками или крупными торговыми сетями. Еще важнее для Промсвязьбанка, какой залог у ИП и может ли он заручиться гарантиями институтов господдержки. Если раньше Промсвязьбанк отказывал ИП из рискованных отраслей (например, строительства), то теперь предлагает им кредиты по повышенной ставке, рассказывает старший вице-президент – руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

«Ведомости» решили разобраться, насколько охотно банки кредитуют индивидуальных предпринимателей и кто все же может рассчитывать на благосклонность заимодавцев.

Дожить до заявки

ИП – промежуточное звено между физическим лицом и малым предприятием (ООО). В отличие от первого у ИП нет гарантированной зарплаты, они получают предпринимательский доход (который считается менее стабильным и надежным по сравнению с зарплатой). А по сравнению с ООО они имеют меньше залогового имущества, разве что личное. С возвратом кредитов у ИП еще больше проблем, нежели у малого и среднего бизнеса в целом. По данным Центробанка, задолженность по кредитам, предоставленным ИП, на 1 ноября 2016 г. составила 389,5 млрд руб. Это почти две трети просроченной задолженности малого бизнеса, которая на 1 октября 2016 г. составляла 611,6 млрд руб.