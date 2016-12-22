Профессии, которые будут самыми востребованными в 2017 году

Список самых востребованных профессий возглавят IT-специалисты, владеющие новейшими технологиями, считают аналитики портала SuperJob. Это мобильные разработчики, веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Программисты на Java с опытом работы от двух лет могут рассчитывать в Москве на зарплату 150 000 руб. и на эти должности берут даже студентов, уточняет руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «Юнити» Георгий Самойлович. Усилится спрос на IT-специалистов у банков и в сфере электронной коммерции, добавляет Марина Тарнопольская, управляющий партнер агентства «Контакт». Однако считать, что все IT-специалисты востребованы, – заблуждение, замечает Самойлович. К примеру, на рынке образовался избыток IT-директоров из-за закрытия малых и средних компаний и на одну вакансию приходится 50 резюме. Тренд сохранится в 2017 г., уточняет рекрутер. Ведь крупные компании не спешат брать их на работу, поскольку им нужны IT-директора с опытом решения масштабных задач. Снизился спрос на специалистов техподдержки пользователей, поскольку поток обращений в компании стал меньше.

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