Как два китаиста из Владивостока начали шить чехлы для чемоданов

Основатели компании Fancy Armor Игорь Свенцицкий и Евгений Ларин познакомились во время учебы в Дальневосточном федеральном университете, где изучали китайский язык и экономику. Весной 2012 г. Ларин поделился со Свенцицким идеей выпускать чехлы для чемоданов. Тогда этот товар был почти неизвестен в России. Зато существовала устоявшаяся привычка упаковывать чемоданы в багажную пленку. Каждый, кто привык пользоваться багажной пленкой, – наш потенциальный покупатель, рассудили предприниматели. Сначала партнеры размещали заказы на пошив чехлов из эластичной ткани (из которой делают купальники и гидрокостюмы) на китайских фабриках, а потом перенесли производство в Россию. Цифры для бизнес-плана, как признается Свенцицкий, брали с потолка – товар был новым и неизвестным. Стартовый капитал составил примерно 2,5 млн руб. – заняли у родственников, а также вложили собственные сбережения. Свенцицкий работал в семейной компании – сети магазинов верхней одежды во Владивостоке и подрабатывал переводчиком в турагентстве, Ларин трудился менеджером по маркетингу в софтверной компании.

Деньги потратили на закупку пробных партий чехлов и материалов за рубежом, разработку моделей, производство и логистику. Методом проб и ошибок сконструировали универсальный чехол, подходящий для большинства чемоданов по размеру. И стали делать чехлы из неоспана и спандекса в двух вариантах: для чемоданов высотой 55–65 и 65–75 см. Товарный знак партнеры зарегистрировали через пару месяцев после создания компании, а патент на продукцию получили в 2014 г. Чехлы предприниматели стали предлагать специализированным сетям и магазинам, торгующим кожгалантереей и подарками. Чехлы Fancy Armor продаются примерно в 150 магазинах, говорит Ларин. За три года компания Fancy Armor добилась четырехкратного роста выручки: с 2,8 млн руб. в 2013 г. до 12 млн – в 2015 г. А в 2016 г. продажа чехлов для чемоданов должна принести 18 млн руб.

Из Китая в Россию

Придумала чехлы для чемоданов голландская компания SuitSuit в 2008 г. Потом идею подхватили американцы. И сначала партнеры хотели завозить чехлы из США в Россию, но забраковали идею: чехлы плохо растягивались и не имели замочков для защиты от вскрытия чемодана, рассказывают предприниматели. Свенцицкий и Ларин решили размещать заказы в Китае.

Весной 2012 г. партнеры сделали в Китае первый заказ на чехлы для чемоданов. Производителей искали через сайт Alibaba, выбирали предприятия, которые специализировались на пошиве изделий из спандекса и неоспана. «Это фабрики среднего размера, фабрики, работающие для внутреннего рынка. Мы сознательно не сотрудничали с крупными фабриками, работающими на экспорт, поскольку у них выше цены и гораздо ниже гибкость производства», – объясняет Свенцицкий. Заказы в несколько сотен штук в месяц были по меркам Китая микроскопическими, сотрудничать согласились немногие.