С 2017 г. квалификацию работников будут оценивать независимые центры

С 1 января 2017 г. в силу вступает закон «О независимой оценке квалификации», согласно которому работники будут подтверждать квалификацию в специальных независимых центрах. Они могут обратиться в центры сами либо их направит туда работодатель. Экзамен будет платным – за счет работодателя либо сотрудника. Независимые эксперты будут оценивать квалификацию по профессиональным стандартам, внедрение которых стало обязательным для работодателей с июля этого года. «Ведомости» решили разобраться, какие последствия новая система оценки квалификации будет иметь для компаний и сотрудников.

Не с чем сравнивать

Профстандарты обязательны не для всех, а лишь для компаний, сотрудники которых заняты на вредных и опасных производствах (например, металлургических и электротехнических) и получают льготы за вредность. Это касается вообще всех госслужащих, а также отдельных профессий, квалификационные требования к которым описаны в Трудовом кодексе (ТК) и отраслевых законах, например специалистов, занимающихся подземными работами. Во всех остальных случаях профстандарты носят рекомендательный характер.

Список специальностей, которые должны оцениваться на соответствие профстандартам, включает много позиций. Это учителя, воспитатели, водители, летчики, врачи, бухгалтеры, электрики, повара, кондитеры, животноводы, психологи, программисты и т. д., перечисляет руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры» Татьяна Николаенко.