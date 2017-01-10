В России психологические проблемы работников мало волнуют их руководителей

Девелоперская компания Urban Group уже несколько лет практикует экологические акции для улучшения эмоционального состояния коллектива. На территории строительных площадок компании сотрудники сажают деревья, обустраивают кормушки для птиц. Эти акции коллектив воспринимает с энтузиазмом, нередко в них участвуют всей семьей, делится Яна Максимова, директор по информационной политике и PR Urban Group. В мероприятиях принимают участие и топ-менеджеры – это укрепляет отношения внутри компании и работа становится более слаженной.

Подобные профилактические меры по борьбе с хандрой в коллективе помогают снизить затраты на производство, повышают доверие к организации на рынке, увеличивают лояльность сотрудников к компании и развивают их креативность, однако в России такие мероприятия организуют лишь 6% работодателей, выяснили специалисты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR-инноваций», которые провели исследование на эту тему для аналитического центра «Альфастрахования». Участниками опроса стали 100 компаний с оборотом от 100 млн руб. в год.