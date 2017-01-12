В России растет спрос на тренинги выносливости

В 2016 г. нагрузка у многих работающих россиян возросла. Профессиональное выгорание испытывает 50% сотрудников, выяснили исследователи из аналитического центра «Альфастрахование». Только по официальной статистике число больничных листов, выданных по причине психических расстройств и нарушений поведения, в России составляет около 131 000 в год, болезней нервной системы – около 391 000, сообщил «Ведомостям» представитель Минздрава России. Однако реальных случаев нервных расстройств, депрессий и проч., которые люди переживают на ногах, в разы больше, по оценкам страховых компаний. И российские работодатели, чтобы сохранить эффективность, начали задумываться о профилактике стресса.

Вернуть энергию

Требования к физической и интеллектуальной выносливости управленцев растут, рассказывает Марина Тарнопольская, управляющий партнер рекрутингового агентства «Контакт». В 2017 г. тенденция будет усиливаться: компании борются за операционную эффективность, перестраивают бизнес-процессы, что чревато большими трудозатратами в режиме 24/7, говорит она. Сейчас 90% заказчиков агентства упоминают стрессоустойчивость в описании вакансий, тогда как два года назад такие требования выставляли только 40%, делится Тарнопольская. Скорее всего, это качество станет главным критерием для отсева кандидатов уже к концу года, полагает она.

Спрос на тренинги выносливости и стрессоустойчивости, соответственно, тоже растет, утверждает Марина Смирнова, тренер и ведущий специалист Центра эволюционного развития «Хора», который предлагает специальный комплекс упражнений для восстановления работоспособности. Тренер уточняет, что доля управленцев среди клиентов центра – а это управленцы из «Аэрофлота», РАО ЕЭС и других крупных компаний – за последние полгода увеличилась с 30 до 80%. Управленцы приходят на тренинг сами и сами же его оплачивают – они готовы платить 25 000 руб. за час. Жалобы у всех одинаковые: бессонница, навязчивые мысли о работе, проблемы с вниманием и памятью, снижение креативности, упадок сил. Топ-менеджеры хотят научиться навыкам «правильного покоя» и приемам восстановления сил, растраченных в кризис, уточняет Смирнова.