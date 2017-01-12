Менеджмент
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Выигрывают дальновидные

Компании с долгосрочными стратегиями поощряют инновации и увеличивают прибыль

Однако попутно растут их расходы на новые разработки
Компании с долгосрочной стратегией легче привлекают инвестиции на инновации и внедряют новшества
Компании с долгосрочной стратегией легче привлекают инвестиции на инновации и внедряют новшества
Depositphotos/PhotoXPress

На каких целях в первую очередь должны концентрироваться руководители – на краткосрочных или долгосрочных? Недавнее исследование показало, что лидеры, не желающие смотреть вдаль, часто вредят своему бизнесу. Они препятствуют инвестициям в инновации и рискованные проекты. Более того, авторы работы утверждают, что переключение на долгосрочное планирование может в течение двух лет улучшить доходность активов, выручку от основной деятельности и темпы роста продаж. Когда руководитель ориентируется на долгосрочные перспективы, он поощряет инновации и повышает рыночную стоимость компании, считают Кэролайн Фламмер из Questrom School of Business Университета Бостона и Пратима Бансал из Ivey Business School Университета Западного Онтарио.

Экономическая статистика слабо учитывает инновации
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