Компании с долгосрочными стратегиями поощряют инновации и увеличивают прибыль

На каких целях в первую очередь должны концентрироваться руководители – на краткосрочных или долгосрочных? Недавнее исследование показало, что лидеры, не желающие смотреть вдаль, часто вредят своему бизнесу. Они препятствуют инвестициям в инновации и рискованные проекты. Более того, авторы работы утверждают, что переключение на долгосрочное планирование может в течение двух лет улучшить доходность активов, выручку от основной деятельности и темпы роста продаж. Когда руководитель ориентируется на долгосрочные перспективы, он поощряет инновации и повышает рыночную стоимость компании, считают Кэролайн Фламмер из Questrom School of Business Университета Бостона и Пратима Бансал из Ivey Business School Университета Западного Онтарио.

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