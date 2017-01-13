Предпринимательство
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Борьба риэлторов

В Великобритании как на дрожжах растут стартапы по продаже недвижимости онлайн

Однако традиционные риэлторы не готовы уступить им рынок
В Великобритании как на дрожжах растут стартапы по продаже недвижимости онлайн
В Великобритании как на дрожжах растут стартапы по продаже недвижимости онлайн
Phil Noble / Reuters

В 2000 г. молодой офицер полиции из лондонского пригорода Хендон Ник Марр запустил интернет-сайт, который должен был стать онлайн-площадкой для продажи домов, позволяющей продавцам и покупателям контактировать напрямую, без участия агентов-посредников. Сначала проект Марра назывался Homes Go Fast, но в 2004 г. он был переименован в The Little House Company. Это была первая попытка вывести в интернет бизнес по торговле недвижимостью в Великобритании.

Однако онлайн-модели пришлось более 15 лет выдерживать жесткую конкуренцию с традиционными агентствами, чтобы отвоевать себе долю британского рынка недвижимости. Первопроходцы – мелкие предприниматели, такие как Марр, не смогли добиться на рынке того же положения, что и известные агентства недвижимости. И только в последнее время инвесторы вновь заинтересовались возможной цифровой революцией в этом секторе.

Преимущества онлайн-агентств недвижимости в том, что они чаще всего предлагают размещение объекта на своих сайтах за фиксированную комиссию менее 1000 фунтов. Кроме того, покупатели избавлены от необходимости обращаться в расположенное по соседству агентство: рассматривать выставленные на продажу дома стало возможно в интернете.

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