Госкомпании по-прежнему отправляют менеджеров в зарубежные поездки

Сотрудники «Роснефти» уже не первый год отдыхают на кубинском курорте Варадеро и в 2017 г. продолжат ездить туда с семьями. Дочерняя структура «Роснефти» ООО «РН-учет» планирует приобрести 50 путевок на сумму 5,7 млн руб. у туристического агентства «Гаванатур интернешнл», по данным материалов закупок. Еще три человека из компании «Пурнефтепереработка» (структура «Роснефти») отправятся на Кубу с той же туристической компанией, договор подписан на 327 400 руб. Работники будут отдыхать по системе «все включено». С декабря 2013 г. программу оздоровления на Кубе прошли более 4000 работников «Роснефти» и членов их семей, по данным закупочных документов. В 2016 г. «Гаванатур» оказал услуг «дочкам» «Роснефти» примерно на 40 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Путевки приобретались для сотрудников «РН-Пурнефтегаза», «Ванкорнефти», «РН-информа», «РН-бурения» и других структур группы.

Российские топ-менеджеры любят ездить из зимы в лето. 24% руководителей российских компаний предпочитают в зимние каникулы пляжный отдых в теплых странах, как показало исследование агентства «Контакт». Рекрутеры опросили 175 руководителей компаний со штатом сотрудников более 100 человек.

Несмотря на девальвацию рубля, призывы государства быть скромнее и перестроиться на поездки по России, госкомпании продолжают отправлять сотрудников за рубеж. Спрос на зарубежный корпоративный туризм начинает восстанавливаться и в начале 2017 г. он выше на 20% по сравнению тем же периодом прошлого года, отмечает Максим Бойтан, управляющий партнер Upjet Travel Group.

Сбербанк в 2017 г. планирует устроить стратегическую сессию для сотрудников в Хорватии, в городе Сплит. Контракт заключен на сумму 79 206 евро, сообщает сайт банка. Единственным поставщиком по закупке услуг утверждена компания «ATLAS turisticka agencija d.d.». Это удобное место, ведь сессия организуется для зарубежных дочерних банков, прокомментировал представитель Сбербанка. Все остальные стратегические сессии проводятся в России, уточнил он.