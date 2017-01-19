Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Япония воюет с переработками

Япония начала борьбу с переработками после самоубийства сотрудницы рекламного агентства

В стране даже существует специальный термин для обозначения смерти по причине переработки
В японской деловой культуре изнеможение от работы считается более ценным, чем высокие результаты, и работодателей это вполне устраивало
В японской деловой культуре изнеможение от работы считается более ценным, чем высокие результаты, и работодателей это вполне устраивало
PIXABAY

После того как чуть больше года назад молодая сотрудница крупнейшего в Японии рекламного агентства Dentsu Мацури Такахаси покончила с собой, не выдержав переработок, и стало широко известно о губительных для сотрудников требованиях корпорации по сверхурочной работе, власти страны ищут способы борьбы с традиционными для Японии переработками. О смерти Такахаси общество узнало в конце прошлого года, когда ее родители опубликовали заключение местной трудовой инспекции, из которого следовало, что их дочь стала жертвой кароси – этим термином в Японии называют смерть, причиной которой является переработка. Только по официальным данным, от кароси каждый год умирает не менее 200 японцев; по оценкам профсоюзов, их количество гораздо больше. Японские СМИ процитировали сообщение, которое Такахаси отправила матери незадолго до смерти, о том, как она пыталась выживать, имея всего 10 часов в неделю на сон. Это произвело на японское общество очень тяжелое впечатление.

Одно из предложений правительства – «премиальная пятница» – заключается в том, чтобы обязать руководителей компаний отправлять сотрудников домой не позднее 15.00 хотя бы один раз в месяц – в последнюю пятницу.

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Сегодня давление на правительство Синдзо Абэ растет – число судебных исков, связанных со смертями от переработки, достигло исторического максимума (1456 в 2015 г.), и многие считают, что необходимость реформировать трудовое законодательство назрела давным-давно. Однако отучить граждан от привычки перерабатывать не так-то просто. Нынешнее отношение японцев к работе формировалось десятилетиями со времени восстановления страны после Второй мировой войны. В последние 20 лет замедления экономического роста японцы горят на работе, чтобы сохранить ее любой ценой. Изнурительные переработки продолжают оставаться нормой, говорит Макото Исида, профессор трудового законодательства Университета Васэда.

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