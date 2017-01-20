Предпринимательница из Москвы выпускает оздоравливающие соки

Несколько лет назад Наталья Мараховская, экономист по образованию, увлеклась здоровым питанием. А полтора года назад она решила выпускать полезные свежевыжатые соки сама, благо дело это нехитрое. Тогда в моду вошли так называемые детокс-соки, которые рекламировались как средство снижения веса и очистки организма от токсинов. Сначала Мараховская экспериментировала с разными составами коктейлей, проверяла их действие на себе, советовалась со знакомыми диетологами. Первые партии изготавливала сама на кухне с помощью обычной бытовой техники: соковыжималки и блендера. Продажи стартовали в июле 2015 г. Мараховская стала делать 15 видов сока и ореховое молочко под брендом Food SPA. Сок разливался в пластиковые бутылочки по 330 мл, каждая стоила 300 руб. Мараховская принимала заказы через интернет-магазин, потратив на создание сайта 10 000 руб. Она дала контекстную рекламу в Instagram и «Яндекс.Директ» и за две недели набрала 20 заказов. Новинка понравилась москвичкам. К концу 2016 г. Мараховская уже имела производственный цех площадью 100 кв. м и продавала по 9000 бутылочек в месяц.

Тема очищения от шлаков пользуется в России большой популярностью, хотя серьезных медицинских оснований для этой концепции немного, комментирует Александр Кондрашов, главный врач центра снижения веса «Доктор Борменталь». По его словам, люди склонны верить, что их проблемы со здоровьем и лишним весом можно решить, если что-нибудь съесть или выпить, эта вера неистребима.

Капризные смеси

В качестве сырья используются в основном апельсины, помидоры, морковь, свекла, лимон, лайм, сельдерей, салат, кешью, финики. Мараховская обратилась к поставщикам овощей и фруктов в рестораны. «Иногда приходили просто ужасные помидоры и огурцы. Периодически приходилось возвращать продукты – мягкие яблоки, вялую морковь, подгнившую зелень», – вспоминает она. К тому же в них были нитраты (предпринимательница отправляла овощи на пробу в лабораторию). Превышение допустимой концентрации нитратов в зелени (петрушке и шпинате) обнаруживалось как минимум у половины поставщиков, вспоминает Мараховская. В итоге предпринимательница стала закупать продукты на фермерской ярмарке «Фуд сити», приезжала каждую неделю на арендованной машине. Сейчас у нее около 25 поставщиков, Food SPA еженедельно закупает по полторы тонны продуктов.

Мараховская сразу решила производить продукцию только под заказ. Товар скоропортящийся, хранится не больше двух суток, впрок делать его смысла нет. Дальше Москвы и Московской области продукты с таким коротким сроком хранения возить невозможно. А в жару такие соки могут испортиться за пару часов, если не держать их в холодильнике. Мараховская вспоминает, что как-то летом курьер из-за пробки провел в дороге три часа. Сок испортился, пришлось доставить его снова на следующий день, да еще успокаивать рассерженную клиентку. После этого пришлось выдать курьерам термосумки.