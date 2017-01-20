40% работников малого и среднего бизнеса получают зарплату в конверте - «Mail.Ru для бизнеса»

40% сотрудников малых и средних компаний получают зарплату в конверте на основной работе и 55% – на дополнительной, по данным «Mail.ru для бизнеса». Это выше, чем по предприятиям в целом

Предприниматель, который готов платить государству все налоги и страховые взносы, несет 50% дополнительной нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ), сетует Даниил Сергунин, совладелец компании – производителя энергетического мармелада «Энерджи фуд рус» (бренд Megaday). «Например, если я назначаю сотруднику зарплату в 100 000 руб., то должен добавить к этой сумме еще 50 000 руб. налогов и страховых взносов», – объясняет он. По его словам, норма прибыли «Энерджи фуд рус» позволяет платить белые зарплаты, потому что компания выпускает недешевый нишевый продукт. Однако среди его знакомых немало предпринимателей, которые не готовы работать вбелую, потому что социальные налоги съедят всю прибыль. «Я знаю компанию из сферы услуг, где 60 сотрудников годами получают деньги в конвертах. Белая зарплата составила бы 60–70% годовой выручки», – рассказывает он.

В российском малом и среднем бизнесе мало производственных компаний. Основную массу составляют торговые и сервисные предприятия, прибыльность у них невысокая и на ФОТ приходится как минимум 30% выручки, подтверждает руководитель юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Выход в белую зону для многих означает разорение. Они так или иначе будут работать по серым и черным схемам.

Работник тоже поставлен в сложные условия – на рынке труда не так много свободных рабочих мест, люди соглашаются на ту работу и на те условия, которые им предлагают, замечает Алексей Каневский, руководитель по экономике московского отделения «Опоры России». Тем более что вчерную можно больше денег заработать.