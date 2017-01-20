Многие малые предприятия в США создают одно новое рабочее место в год

Несмотря на то что малый бизнес считают движущей силой роста занятости в США, количество рабочих мест в этом секторе увеличивается очень медленно и нестабильно. Медианная малая компания создает в год менее одного нового рабочего места с полной занятостью.

JPMorgan Chase Institute проанализировал зарплатные файлы за 2015 г. более 45 000 малых предприятий, являющихся клиентами банка, и выяснил, что только 20% из них за год увеличили штат сотрудников с полной занятостью более чем на два человека, а 16%, напротив, лишились одного рабочего места. Большинство малых предприятий нанимают всего несколько сотрудников. Подавляющее большинство новых рабочих мест в малом бизнесе в США приходится на вновь создаваемые компании, а не на уже действующие.

«Существует серьезное противоречие между представлением, что предпринимательство само по себе является движущим фактором экономического роста и процветания, и тем простым фактом, что большинство малых предприятий малыми и остаются», – говорит Скотт Стерн, профессор Массачусетского технологического института.

Владелица Contemporary Living Синтия Хитко за последние два года дважды пыталась нанять на полный день еще одного продавца в мебельный салон во Флориде. В обоих случаях ей приходилось расставаться с новым сотрудником через несколько месяцев, так как расходы на его наем оказывались неоправданными. Бизнес Хитко растет, и в декабре она в очередной раз наняла нового сотрудника, но теперь она включила в круг его обязанностей преимущественно административные задачи, а не продажи. «Оказалось, что еще один менеджер по продажам мне не нужен», – говорит она.