Петербург выселяет Европейский университет из дворца Кушелева-Безбородко

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) собирается в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды здания Европейского университета на Гагаринской улице из-за нарушения охранных обязательств.

Европейский университет (ЕУСПб) 9 января обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к КИО о признании необоснованным одностороннего отказа ведомства от исполнения договора аренды здания на ул. Гагаринской, д. 3, лит. А, говорится на сайте суда. Университет просит признать действующим договор аренды, который был заключен в мае 2011 г. на срок до 2024 г. 19 января суд по ходатайству университета принял обеспечительные меры, запретив расторгать договор до вынесения решения по делу.

Представитель КИО сообщила, что комитет отправил университету уведомление о расторжении договора в конце декабря. По ее словам, причина расторжения договора - неисполнение арендатором охранных обязательств, нарушения подтверждены Дзержинским районным судом. О предоставлении университету другого здания речи сейчас не идет, говорит представитель КИО.

Малый Мраморный дворец (Дворец Кушелева-Безбородко) на Гагаринской ул., 3, лит. А, с 2001 г. является объектом культурного наследия федерального значения. Дворец построен в 1857-1862 гг. Университет занимает его с 1995 г. Площадь здания - 6138 кв. м.

КИО вручил уведомление о расторжении договора 27 декабря, такое решение комитет принял по итогам внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок, сообщила пресс-служба ЕУСПб. По словам представителя университета, вузу были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок.

Проверка в отношении Европейского университета была проведена 3 августа 2016 г., по ее итогам зафиксированы нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия: перепланировка помещений, установка металлопластиковых окон, установка блоков кондиционеров, сообщила пресс-служба КГИОП. По словам представителя комитета, эти работы выполнены в отсутствие задания КГИОП, согласованной документации, разрешения на производство работ. На основании протокола об административном правонарушении Дзержинский районный суд оштрафовал университет на 200 000 руб.

С 2013 г. ЕУСПб ведет проект приспособления здания под современные образовательные нужды, его общая стоимость составляла, по первоначальным оценкам, 2,2-2,4 млрд руб., из этих средств около 700 млн руб. университет обязался вложить в реставрацию исторической части дворца, добавляет представитель вуза. Казалось, что летние проверки никак не повлияли на проект: финальное одобрение проекта правительством города и подписание инвестиционного соглашения были назначены на начало февраля 2017 г., говорится в сообщении вуза. Представитель ЕУСПб говорит, что все выявленные КГИОП нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания будут исправлены, поэтому действия КИО в связи с этим выглядят особенно странными.

Расторжение договора лишит университета здания и, соответственно, лицензии на ведение образовательной деятельности, что приведет к закрытию университета посреди учебного года, а город лишится крупной инвестиции, сообщает пресс-служба ЕУСПб.

Либо это часть политической кампании против университета, либо у кого-то возник сильный интерес к этому зданию, рассуждает близкий к университету источник.

Рособрнадзор 7 декабря приостановил лицензию ЕУСПб на ведение образовательной деятельности. Университет оспорил действия регулятора в суде и добился введения обеспечительных мер по возобновлению лицензии на время рассмотрения дела, благодаря чему смог продолжить занятия.

Европейский университет был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. В нем есть факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В вузе обучаются около 250 человек, из них около 30 – иностранцы.