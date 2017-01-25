Менеджмент
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Топ-менеджеры переходят на цифру

Крупнейшие компании пересматривают роль руководства

Менять систему управления их заставляют новые технологии
Крупнейшие компании пересматривают роль руководителей из-за бурного развития цифровых технологий и сокращают циклы выпуска новых продуктов
Крупнейшие компании пересматривают роль руководителей из-за бурного развития цифровых технологий и сокращают циклы выпуска новых продуктов
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Все больше компаний стремится ускорить рост бизнеса, принимая на вооружение новейшие технологии связи, анализа и хранения данных. Однако эти технологии заставляют менять и способы управления компанией, и все больше нетехнологических фирм перенимает практики управления у компаний из Кремниевой долины.

Новые технологические возможности устраняют барьеры между ранее обособленными подразделениями, делают более горизонтальной структуру управления и ускоряют производственные процессы. В результате многие компании вынуждены пересматривать роль и сферу ответственности лидеров.

«Компании, переходящие от традиционной модели бизнеса к модели, базирующейся на IT, должны перенимать и методы управления, которые способствуют этому переходу», – говорит директор по IT Equifax Дэйв Уэбб. Подобные изменения происходят в крупных компаниях из различных секторов – от страховщика Liberty Mutual до производителя потребительских товаров Procter & Gamble.

Технологии меняют систему управления в Equifax, а сама компания расширяет бизнес за пределы основного направления – предоставления кредитных историй. Высшие руководящие должности в разных подразделениях занимают бывшие директора по IT, которые применяют методики Agile для управления проектами.

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