Как бывший милиционер открывал прачечные самообслуживания

Сначала он чуть не разорился, а потом придумал, как сделать точки прибыльными

Капитан милиции Олег Масленников шесть лет назад уволился из МВД, переехал из Барнаула в Краснодар и открыл первую прачечную самообслуживания «Вятки.net». За четыре года он запустил несколько прачечных и нашел инвестора – экс-директора венчурного фонда Inventure Partners Павла Глушенкова, мечтавшего заняться собственным бизнесом. К концу 2016 г. их сеть насчитывала девять прачечных «Постирай» и «Вятки.net» в семи городах и приносила выручку в 12 млн руб. в год – при чистой рентабельности 50%. Хотя поначалу Масленников чуть было не разорился.

Пробная стирка

Первую прачечную самообслуживания Масленников открыл вместе с земляком, работавшим в автосервисе. Партнеры вложили в дело по $30 000, Масленников свою долю насобирал в долг по знакомым и родственникам. Он взял на себя основную работу: договаривался насчет аренды помещения, занимался закупкой и монтажом оборудования.

Прачечные самообслуживания работают так: клиент загружает белье в стиральную машину, заправляет ее моющими средствами и оплачивает выбранный режим стирки с помощью жетонов. Жетоны можно получить в разменном автомате или у сотрудника прачечной. Затем выстиранные вещи посетитель загружает в сушильную машину и оплачивает ее. Процесс стирки занимает 35–45 мин, сушки – 15–30 мин.

Масленников с партнером нашли помещение в торговом центре, приобрели шесть промышленных машин – четыре стиральные на 6,5 кг загрузки и две сушильные. Работа оборудования не требовала никаких согласований, так как для него хватало существующего лимита мощности инженерных сетей. Разрешений Роспотребнадзора и Ростехнадзора тоже не требовалось, говорит Масленников.