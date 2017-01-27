Приложение для маникюра, программа подбора средств по уходу за кожей и геосервис отобраны для первого акселератора L’Oreal

Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: L’Oreal инвестирует в технологические стартапы

Акселератор стартапов – совместное предприятие L’Oreal и платформы Founders Factory, а подбор участников демонстрирует стремление крупнейших мировых брендов установить связи с молодыми инновационными компаниями, чтобы воспользоваться преимуществами новых цифровых технологий.

«Установка связей с экосистемой стартапов для нас является ключом к развитию цифровых сервисов, – говорит Любомира Роше, директор по информационным технологиям L’Oreal. – Мы хотим понять, какие тенденции существуют на рынке, и первыми получать доступ к прорывным продуктам, которые понравятся покупателям».

Роше пришла на работу в L’Oreal три года назад из корпорации Microsoft, где курировала работу со стартапами во Франции. В декабре 2016 г. L’Oreal объявила, что реализует стратегию цифровой трансформации и для этого делает инвестиции в фонд финансирования стартапов, управляемый венчурной компанией Partech Ventures.

В мае французская компания начала вкладывать деньги в лондонскую платформу Founders Factory основателей сервиса Lastminute.com Брента Хобермана и Генри Лейна Фокса.