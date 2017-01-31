Госкомпании все чаще нанимают менеджеров по инновациям

Раньше менеджеры по инновациям были только в высокотехнологичных компаниях, теперь такие управленцы появились в госкомпаниях, банках, розничных сетях, строительных фирмах, говорит Ольга Сабинина, партнер рекрутингового агентства «Контакт». Менеджеров, которые специализируются на новых технологиях, нанимают РЖД, Сбербанк, ВЭБ, «Русгидро», «Почта России», ОАК, X5 Retail Group, «Лаборатория Касперского», «Эфко».

Инновации бывают четырех основных видов: в процессах, в сервисах, в продуктах и стратегические инновации, напоминает Гульнара Биккулова, заместитель гендиректора Российской венчурной компании (РВК). Первые два – более простые. В российских госкомпаниях и госкорпорациях есть очень большой потенциал для усовершенствования процессов – освоения новых методов производства и работы с клиентами и реорганизации производства, говорит Биккулова.

Должности менеджеров по инновациям могут называться по-разному: директор по инновациям, по цифровым продуктам, по новому бизнесу или технологиям. Но динамика заметна: если за 2015 г. на сайте HeadHanter было размещено только восемь вакансий менеджеров и директоров по инновациям, то в 2016 г. – уже 27. В прошлом году на сайте создано или обновлено 47 резюме менеджеров и 31 – директоров по инновациям.

Запустили программу

Россия занимает 43-е место в мировом рейтинге Global Innovation Index – 2016 (GII) и отстает от лидеров – Швейцарии, Великобритании, Швеции, Финляндии. Крупный бизнес демонстрирует низкую инновационную активность, теряя конкурентные позиции, говорится в «Национальном докладе об инновациях в России: как пробудить спящих гигантов», представленном на Гайдаровском форуме – 2017. Тем не менее в России вырос государственный спрос на инновационные продукты, увеличились расходы на НИОКР в бюджетном секторе и исследовательская кооперация, по данным GII.