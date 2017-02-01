Русгидро» занялась интеграцией «РАО ЭС Востока» и увольняет лишних управленцев

Девятого января 2017 г. сотрудник хабаровского офиса «РАО ЭС Востока» Владимир Моков разместил в Facebook полученное им уведомление о предстоящем увольнении по сокращению штатов. Пользователи социальной сети ему посочувствовали и пожелали быстрее найти новую работу. «Ведомости», увидев это сообщение, решили выяснить, что происходит, и опросили сотрудников всех трех управленческих структур «РАО ЭС Востока» – в Москве, Владивостоке и Хабаровске.

Сотрудники московского офиса рассказали, что первая волна сокращений прошла в декабре – тогда из компании ушло около 30 человек, сейчас началась более масштабная вторая волна сокращений. Она затронет всех сотрудников управляющих структур «РАО ЭС Востока»: 350 человек в Москве, около 100 человек в Хабаровске и 30–40 человек во Владивостоке.

Сотрудники признают, что увольнения проходят законно. Однако один из опрошенных сотрудников московского офиса считает, что «Русгидро» ставит людей в жесткие условия: лишь небольшая часть увольняемых управленцев получат возможность перейти в центральный офис «Русгидро», еще часть пойдет работать во вспомогательные, ремонтные и сервисные, структуры компании. По его словам, людей не переводят автоматически с одной работы на другую, они вынуждены увольняться по собственному желанию и устраиваться в «Русгидро» на испытательный срок с более низкой зарплатой, чем была у них в «РАО ЭС Востока». Некоторые говорят, что зарплата понижается почти вдвое. В пресс-службе «Русгидро» на это отвечают, что в 2016 г. на работу в компании были приняты работники пяти департаментов «РАО ЭС Востока» и размер зарплаты принятых сотрудников устанавливался в соответствии со штатным расписанием.

Остальные увольняемые – а это бухгалтеры, юристы, инвестиционные специалисты, IT-специалисты и прочий административный состав – через пару месяцев окажутся на рынке труда. Сотрудница московского офиса призналась, что найти другую работу она сможет не сразу, так как на рынке труда для нее мало подходящих вакансий и по статусу, и по зарплате.