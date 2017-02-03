Малый бизнес США обеспокоен планами налоговой реформы Трампа

От налоговой реформы могут пострадать малые компании, торгующие всем – от игрушек до фурнитуры для мебели

Проект реформы налогового кодекса США, предложенный партией республиканцев в конгрессе, вызывает критику со стороны владельцев малого бизнеса, торгующих различными товарами – от игрушек до материалов для кухонной мебели.

Некоторые предприниматели опасаются, что в случае принятия поправок им придется повышать цены на свою продукцию и увольнять персонал, другие – что им вообще придется закрыть бизнес. От поправок могут выиграть экспортеры и компании, не импортирующие в Соединенные Штаты сырье или готовую продукцию.

По плану авторов проекта реформы расходы на экспорт будут исключены из налогооблагаемой базы компаний, тогда как расходы на импорт, напротив, больше не будут считаться издержками на ведение бизнеса и не станут выводиться из-под налогов. Это часть более масштабной налоговой реформы, результатом которой должно стать снижение налоговых ставок для компаний и частных лиц.

Незадолго до инаугурации президент Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal критиковал поправки, касающиеся импорта и экспорта, как «слишком сложные», однако позже он признал, что этот проект все еще обсуждается. С тех пор новая администрация стала склоняться к принятию проекта поправок, отчасти увязывая их с планами строительства стены на границе с Мексикой.