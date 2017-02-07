Предпринимательство
Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Бизнесмены поневоле

С 2014 г. уровень предпринимательской активности вырос в России на треть — GEM

Многие занялись бизнесом, потеряв постоянную работу
Увеличение доли предпринимателей не говорит о том, что малый бизнес активизировался
Увеличение доли предпринимателей не говорит о том, что малый бизнес активизировался
Е. Разумный / Ведомости

Еще в 2015 г. предприниматели составляли 8,6% от трудоспособного населения России, а в 2016 г. – уже 11,3%, показало исследование. Рост предпринимательской активности в России соответствовал общемировым тенденциям. В двух третях опрошенных стран активность предпринимателей оставалась на прежнем уровне или росла: в 2016 г. в число лидеров по общей предпринимательской активности вошли Буркина-Фасо (57,5%), Эквадор (44%) и Таиланд (42,6%). Отстали от России Италия (9,5%), Франция (9,3%), Малайзия (9,2%).

В России рост числа предпринимателей стал закономерным ответом на кризис – все больше людей вынуждены заняться бизнесом из-за потери работы. По словам Джомарта Алиева, председателя бизнес-школы «Мирбис», большинство занялось бизнесом под давлением обстоятельств, а не по доброй воле. «Мы традиционно считаем предпринимательство этаким вторым аэродромом, куда можно приземлиться, если уволят с работы и надо будет зарабатывать себе кусок хлеба», – говорит он.

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