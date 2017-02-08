Российские и зарубежные компании ценят в менеджерах совершенно разные качества

Исследователи «Сколково» сравнили компетенции российских и западных менеджеров, проанализировав 2800 профилей российских и зарубежных управленцев из соцсети LinkedIn. Портрет отечественного топ-менеджера, по версии LinkedIn, такой: ему 36–45 лет, он силен в корпоративных финансах, начинал карьеру в консалтинге или финансовой организации. В целом по миру типичный руководитель примерно на 10 лет старше, силен в лидерстве, командной работе, развитии новых продуктов и продажах.

Устаревшие навыки

Неодинаковый набор качеств, которые управленцы указывают в профилях в LinkedIn, отражает разницу в развитии российского и западного бизнеса в последние 5–10 лет: наши компании росли за счет слияний и поглощений, присоединения активов, а западные – за счет инноваций и выхода на новые рынки, отмечает Денис Конанчук, академический директор «Сколково». По сути, наши управленцы продвигают себя с помощью навыков вчерашнего дня, отмечает он.

LinkedIn позволяет одним пользователям выделить в профиле компетенции, которые лучше всего развиты, а другим пользователям – подтвердить их: в исследовании учитывались только подтвержденные навыки, объясняет Конанчук. По его словам, всего было выявлено более 1200 узкоспециальных и так называемых мягких навыков (умение выстраивать отношения, сплачивать команду и проч.). Исследователи изучили профили управленцев из нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, металлургии, телекоммуникаций, химической промышленности, ритейла и фармацевтики. По версии LinkedIn в России доминируют экономисты: 16% утверждают, что они профи в корпоративных финансах, 15% – в слияниях и поглощениях, 12% – в финансовом анализе, каждый десятый знает толк в предпродажном аудите и бизнес-планировании. В мире же менеджеры выделяют у себя совсем другие навыки: 16% считают себя отличными лидерами, каждый десятый – специалистом в управлении командами, 7% – в продажах и 6% – в развитии новых продуктов.