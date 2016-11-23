После блокировки LinkedIn престиж соцсети в глазах работодателей вырос

Недавно Роскомнадзор заблокировал доступ к профессиональной социальной сети LinkedIn. Россияне могут получить доступ к сети за пределами страны: учетная запись сохранится, пока сам человек не решит ее закрыть. Вопрос «Ведомостей» о количестве российских клиентов, обратившихся с просьбой вернуть деньги за неизрасходованное время пользования платными аккаунтами к 22 ноября, в LinkedIn комментировать отказались. У LinkedIn в России 6 млн пользователей. У нас сеть не стала настолько популярной, как во всем мире, где у нее более 400 млн пользователей. Представители сети говорят, что неудобства для российских пользователей будут значительными. Миллионы клиентов, которые с помощью сети развивали бизнес и карьеру, потеряли доступ к профилям, и в компании надеются, что возможен диалог с Роскомнадзором, сказала представитель LinkedIn.

Работу через соцсети в 2016 г. в России находили немногие – только около 2–3% соискателей, по данным ежегодного исследования рынка труда Antal Russia. 28% делали это с помощью сайтов по поиску работы, 18% обращались в рекрутинговые агентства, 13% задействовали личные контакты. Однако каждый пятый сотрудник в России говорит, что нашел работу с помощью профессиональных контактов, налаживать которые очень помогла LinkedIn. Около 17% сотрудников сменили работу после прямого обращения к ним работодателя или рекрутера, при этом вполне вероятно, что предложение поступало из профессиональной соцсети, говорится в исследовании. «Ведомости» разбирались, насколько велики оказались потери работодателей и соискателей.

По-прежнему верны

У сети четыре вида платных аккаунтов. Самый простой за $30 в месяц – для тех, кто ищет работу: он позволяет связываться с пользователями LinkedIn, попадать в списки рекомендуемых кандидатов, сравнивать свои шансы с конкурентами. Расширенный аккаунт за $48 включает больше инструментов для поиска людей и отслеживания вакансий, за $65 – помогает искать партнеров, свежую информацию о компаниях. Специальный сервис для рекрутеров за $100 включает пакет услуг по поиску и найму. Но большинство соискателей в России успешно обходились бесплатным аккаунтом. Химик по профессии Александр Бурасов благодаря LinkedIn два месяца назад нашел работу мечты – позицию главного эксперта в «Сибуре» и теперь управляет проектами по разработке новых химических соединений и R&D. До этого он восемь лет работал менеджером по продажам в другой компании, его карьера застопорилась. Зарегистрировавшись в LinkedIn, он собрал более 350 профессиональных контактов. Его стали добавлять в контактный лист рекрутеры из Manpower, Hays, «Анкор», потом он смог связаться с ними и выбрать лучшее предложение, рассказывает Бурасов.

Роструд против LinkedIn Блокировка LinkedIn не повлияет на возможности трудоустройства для граждан России и не изменит ситуацию на рынке труда – так прокомментировала ситуацию вице-премьер правительства Ольга Голодец. По ее словам, одной из основных возможностей для трудоустройства россиян стал портал Роструда – общероссийская база вакансий «Работа в России». Сейчас в базе 1,3 млн вакансий, и основная доля приходится на рабочие специальности.

64% российских работодателей, несмотря на запрет, продолжат использовать сеть LinkedIn для поиска сотрудников и поддержания деловых контактов, показал экспресс-опрос 162 респондентов, проведенный кадровым агентством «Контакт». Совсем отказаться от ресурса планирует лишь каждый десятый работодатель. При этом наниматели говорят, что из-за блокировки LinkedIn им придется чаще задействовать другие каналы – HeadHunter и иные сайты для поиска работы (72%), личные рекомендации и наем хедхантинговых агентств (12%), сеть Facebook (11%), профессиональные сообщества и форумы (2%).

Пойдут в обход

Для IT-компаний Ecwid и X-Cart (в каждой примерно 100 сотрудников) LinkedIn всегда была главным источником привлечения персонала, таким и останется, рассказывает их основатель Руслан Фазлыев. С ее помощью Фазлыев нанимает программистов, специалистов отдела техподдержки, тестировщиков и руководителей. «Нам нужны люди, которые не ищут работу и не вывешивают резюме в открытых источниках, а они зачастую есть только в LinkedIn», – говорит Фазлыев. После блокировки сети у работодателей появился новый критерий для отбора самых энергичных и заинтересованных кандидатов – своевременное обновление профиля. Если человек обновляет профиль в LinkedIn, несмотря на запрет, – это признак его высокой заинтересованности в работе, ведь в сеть стало труднее заходить, говорит Фазлыев. А если у IT-специалиста профиль застыл в развитии после ноября 2016 г., это нехороший сигнал, ведь обойти блокировку несложно, замечает он.

Крупная IT-компания «Техносерв» ищет квалифицированный персонал и руководителей тоже только в LinkedIn, другими соцсетями не пользуется. Например, Facebook больше подходит для личного общения и позволяет оценить качества кандидата, уже найденного с помощью LinkedIn, говорит вице-президент по персоналу «Техносерва» Татьяна Золотарева. У нее самой внушительный список контактов в LinkedIn – более 700 IT-специалистов, а через них можно найти профессионала из любой области, уверяет она. Российские IT-специалисты уж точно останутся в сети после блокировки, убеждена менеджер рекрутинговой компании Antal Russia Надежда Стяжкина.

Но есть и законопослушные работодатели. В «Ростелекоме» сетью LinkedIn больше не пользуются, рассказывает его представитель Ирина Жаброва. По ее словам, для рекрутинга в компании применяют все возможные методы, а недавно начали формировать собственную практику подбора руководителей.

В нефтехимическом холдинге «Сибур» LinkedIn не была ключевым каналом привлечения сотрудников, поэтому блокировка не скажется на процессах подбора персонала, отмечает директор по персоналу Денис Самохвалов. Для компании более важны другие каналы: сайты по поиску работы, мероприятия в профильных вузах, собственный карьерный сайт, кадровые агентства. Платформа удобна для поиска административного персонала и высшего менеджмента, редких специалистов, но основная доля найма в «Сибуре» ориентирована на отечественных специалистов в регионах. И поиск сотрудников будет вестись в соответствии с законами и стандартами информационной безопасности компании, уверяет Самохвалов.

Чем заменить

Блокировка LinkedIn повлияет на стратегии подбора персонала и поиска работы, считают опрошенные «Ведомостями» рекрутеры и работодатели. Заменить LinkedIn в России ни для работодателей, ни для кандидатов пока не способен ни один ресурс, считает Фазлыев. Блокировка LinkedIn отразится прежде всего на работодателях, которые ищут персонал своими силами и решат отказаться от LinkedIn: это усложнит поиск, сделает его более трудоемким, дорогим и долгим, заставит их обращаться в агентства, прогнозирует Татьяна Савелова, менеджер по работе с клиентами агентства «Контакт».

Такого удобного интерфейса с возможностью расширенного поиска по компаниям, навыкам и рекомендациям нет ни у одного ресурса, убежден Фазлыев. На портале HeadHunter или Superjob резюме размещают в основном менеджеры среднего звена, замечает Юлия Забазарных, партнер «Контакта». Далеко не все кандидаты хотят появляться на таких сайтах, добавляет Мария Грилье, управляющий партнер хедхантинговой компании Wooster Hound. По ее словам, вывешивание резюме на HeadHunter для руководителя и специалиста выглядит жестом отчаяния оставшегося без работы человека.

Нишу LinkedIn вполне могут занять другие игроки. На своей страничке в Facebook руководитель проекта «Антирабство» Алена Владимирская уже написала, что проект возобновляет канал в сети Telegram, где каждый день будет собирать интересные вакансии, в том числе из LinkedIn, даже если это запрещено.

Среди других последствий блокировки – возможное удорожание и увеличение сроков подбора руководителей, говорит Стяжкина. Кроме того, часть аудитории, лишившаяся доступа к LinkedIn, неизбежно перетечет на менее популярные профессиональные площадки типа Google+ или «Мой круг», уверена она.