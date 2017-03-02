Предпринимательство
Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Гиганты ищут здоровую пищу

Гиганты пищевой промышленности США скупают стартапы

Они вкладываются в производителей продуктов для здорового питания
Потребители все чаще предпочитают натуральные, свежие, более полезные для здоровья продукты
Потребители все чаще предпочитают натуральные, свежие, более полезные для здоровья продукты
Created by Dashu83 / Freepik

Пищевые гиганты, такие как General Mills и Kellogg, создают венчурные фонды для финансирования стартапов, выпускающих здоровое питание. Они рассчитывают перенять у молодых компаний дух предпринимательства и инноваций. Потребители все чаще предпочитают натуральные, свежие, более полезные для здоровья продукты. Не сразу осознавшие изменения потребительских предпочтений крупные компании сейчас оказались в тупике. Недавно Kraft Heinz, безуспешно борющаяся с падением продаж в США и Европе, заявила о готовности выкупить Unilever за $143 млрд, однако британский концерн отказался от сделки. Неутешительные данные о продажах опубликовали Nestle, General Mills, J.M. Smucker и Campbell Soup. Компания Nestle, крупнейший в мире производитель фасованных продуктов питания, отозвала целевые показатели продаж на ближайшие три года, заявив, что ей нужно время, чтобы адаптироваться к фундаментальным изменениям на рынке.

Крупнейшие компании вступают в битву за рынок «здоровых» снеков
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