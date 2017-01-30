Крупнейшие компании вступают в битву за рынок «здоровых» снеков

Компании, специализирующиеся на здоровом питании, будут и дальше отнимать долю рынка у крупных корпораций, полагают эксперты

Теф – не содержащий глютена злак родом из Эфиопии и слово, которое скорее встретишь в лексиконе адептов здорового питания или голливудских звезд, а не топ-менеджеров корпораций, производящих продукты питания. Однако американская Kellogg выпускает на рынок линию снеков, основанных на эфиопских рецептах, стремясь угнаться за меняющимися предпочтениями потребителей и добиться лидерства в одном из самых привлекательных сегментов рынка продуктов питания.

Отказ потребителей от сахара, соли и искусственных ингредиентов меняет пищевой рынок. «Сегодня происходит больше изменений, чем когда-либо за всю мою карьеру», – говорил инвесторам в сентябре генеральный директор Kellogg Джон Брайант.

Новые предпочтения покупателей способствовали появлению на рынке множества новых мелких компаний, и гигантам, таким как Kellogg, General Mills или Mondelez, приходится искать, чем ответить бурно растущим молодым конкурентам.