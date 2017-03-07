Работодатели США ищут таланты среди беженцев

В комнате отдыха фабрики Dakota Provisions в Южной Дакоте работники могут слушать инструкции по технике безопасности как на английском, так и на тайском или бирманском языках. Более половины из тысячи с небольшим сотрудников этой компании, производящей мясо птицы, – карены, представители одного из этносов Мьянмы, которые были вынуждены бежать с родины, рассказывает директор Dakota Provisions по персоналу Марк Хейстон.

Беженцы стали важнейшим источником трудовых ресурсов в некоторых регионах США, где компаниям сложно найти персонал. Но приходится решать дополнительные проблемы. На начальном этапе беженцам часто нужны услуги переводчика, кроме этого многим из них требуется помощь в составлении резюме, в адаптации к американским практикам управления и в организации повседневной жизни на новом месте.

В феврале Дональд Трамп издал указ, приостанавливающий прием беженцев из других стран на четыре месяца, и временно запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран. В ответ несколько крупных работодателей, среди которых Starbucks, LinkedIn и SAP, подтвердили свои намерения или объявили о новых планах обучить или нанять на работу беженцев.