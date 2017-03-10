На кухонных фартуках можно неплохо заработать

Около двух лет назад арт-директор PR-агентства PRCB Group Никита Петров и работавшая там же менеджером его жена Валентина задумались о собственном деле. Сначала Петровы стали продавать антипригарные решетки для мангалов – такие в России тогда никто не выпускал, а импортные стоили дорого, вспоминает Никита. Решетки предприниматели заказывали в подмосковном цехе. С апреля по октябрь 2015 г. продали примерно 500 штук. Но решетки – товар сезонный, в октябре жить стало не на что.

В феврале 2016 г. Валентина записалась на 30-дневный учебный курс в бизнес-школе, как использовать Instagram для сбыта. Нужно было создать свою страницу с образцами товара. Валентина вспомнила, что незадолго до этого она заказала мужу в подарок три кухонных фартука из джинсовой ткани с оригинальной отделкой – чтобы готовить на мангале. Но подарок лежал без дела, и Валентина решила выставить его на продажу в Instagram под названием Wow Fartuk. Фартуки были проданы за месяц. Супруги получили заказ на семь фартуков из Тюмени для сети кофеен «Chao какао» и поняли, что можно заработать на пошиве мужских джинсовых фартуков для общепита и сферы услуг. Фартуки предполагалось украшать по желанию покупателя логотипами компаний. Цены предприниматели определили в 4500 руб., ориентируясь на предложения американских онлайн-магазинов, где такие фартуки в среднем продавались по $80–100. На рынке очень много поставщиков фартуков, но заказы они выполняют долго, причем не берутся за мелкие партии, делится совладелица сети пекарен Roulette Юлия Домашова.

Рождение пингвина

Для первого заказчика из Тюмени Никита разработал макеты фартуков сам, поскольку учился промышленному дизайну в Строгановском художественном училище. Затем стали искать, кому заказать пошив. Дали объявление на Avito и нашли швею в подмосковных Мытищах, которая только что открыла маленькое ателье.