Надежды работодателей заменить плохих сотрудников на хороших не оправдались – KPMG

В январе – феврале 2017 г. аудиторская компания KPMG провела исследование, как в компаниях изменились бюджеты на управление персоналом и приоритеты в работе с сотрудниками. Авторы опросили 134 российские и иностранные компании из различных отраслей экономики – банковской, финансовой, автомобильной, IT, фармацевтической, медицинской, из производства потребительских товаров, розничной торговли и др. Результаты опроса сравнивались с данными аналогичных исследований за предыдущие два года.

Увольнения в 2017 г. не прекратятся. Выяснилось, что сокращать персонал в 2017 г. планируют 18% работодателей, в то время как в 2016 г. их было больше четверти – 29%. На сокращения нацелены прежде всего производители потребительских товаров – 42% респондентов этой отрасли прогнозируют снижение численности персонала на 6–10%. Почему увольнения все же не прекращаются? Компании думали, что сумеют избавиться от малоэффективных сотрудников и взамен нанять высококвалифицированных, но в 2016 г. это не получилось. В прошлом году 43% работодателей сообщили о планируемых кадровых заменах. А в этом году такие планы строят 37% компаний. «Ведомости» выясняли, почему компаниям не удалось выполнить задуманное – заменить плохих работников на хороших.

Невезучий менеджер

В конце 2015 г. Алексей Заревин, менеджер по продажам с 20-летним опытом, устроился в центр водительского мастерства BMW Driving Experience. До 2015 г. этот центр продавал курсы повышения водительского мастерства через официальные дилерские центры. Но когда спрос на автомобили упал и продажи у дилеров сократились, он начал искать покупателей самостоятельно. Перед Заревиным поставили задачу: в ноябре – декабре 2015 г. продать групповых курсов центра не менее чем на 2 млн руб. «За это время я нашел около 10 компаний, – вспоминает Заревин. – Одна из них готова была купить курсы для 40 сотрудников как раз на 2 млн руб., но не в 2015 г., а в 2016 г.». Заревин признается, что много лет работал на рынке потребительских товаров и продажа учебных программ стала новым опытом. Через неделю он понял, что до Нового года ему ничего продать не удастся, но он продолжал работать на будущие контракты. Однако руководство центра предложило Заревину уволиться, сочтя его работу неэффективной. Получить разъяснения в BMW Driving Experience не удалось: центр с 1 августа 2016 г. приостановил деятельность, говорится на его официальном сайте.