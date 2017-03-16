Бизнес-образование
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Онлайновые программы МВА набирают популярность

Онлайновые программы МВА набирают популярность

А ведущие школы используют онлайн-обучение для повышения известности
Все большее число студентов и бизнес-школ выбирают образовательные программы МВА, которые преподаются через интернет полностью или частично
Все большее число студентов и бизнес-школ выбирают образовательные программы МВА, которые преподаются через интернет полностью или частично
Viktor Hanacek / Picjumbo-com

Новые технологии уже значительно изменили то, как люди живут и работают, однако бизнес-образование пока не подверглось фундаментальным преобразованиям. Несмотря на цифровые технологии и обилие дистанционных онлайновых курсов (MOOCS), большинство желающих получить степень MBA в ведущей школе выбирают очное обучение, делают перерыв в карьере и приезжают в кампус.

Однако есть признаки того, что со временем онлайновые программы MBA станут самыми популярными у студентов. Все большее число студентов и школ выбирают программы, которые преподаются через интернет полностью или частично. Это обусловлено несколькими факторами. Среди них ужесточение правил выдачи виз, стремление школ завоевать заокеанские рынки, развитие технологий, применяемых в обучении, и рост доверия к дипломам, полученным онлайн.

По всему миру растет как спрос на онлайновое обучение MBA, так и предложение, хотя в разных странах этот рост имеет неодинаковые причины, говорит Мэтт Робб, управляющий директор консалтинговой компании Parthenon-EY. Например, в Австралии давно существует мощный рынок дистанционного обучения. А теперь благодаря онлайн-технологиям ведущие австралийские бизнес-школы могут предлагать своим студентам больше интерактивных материалов, добавляет Робб.

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