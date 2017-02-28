Бизнес-школам все труднее привлекать качественных студентов

Школы с высоким рейтингом уходят в отрыв, пользуясь ростом числа абитуриентов и привлекательностью в глазах престижных работодателей, неравенство в ресурсах между лидерами рейтингов и остальными школами усиливается

Статья опубликована в № 4270 от 28.02.2017 под заголовком: Школы воюют за студентов

Harvard Business School отсеивает большую часть заявлений и зачисляет только 10% абитуриентов, при этом озабочена поиском «лучших кандидатов», утверждает Бейвик Триведи, руководитель компании Critical Square, консультирующей поступающих на MBA.

Многие школы хотели бы оказаться на месте Harvard Business School. Последнее исследование, проведенное Graduate Management Admission Council – администратором вступительных тестов GMAT, показало, что впервые с 2012 г. в прошлом году менее половины школ зафиксировали рост числа заявок от абитуриентов. Школы с высокими рейтингами и сильными глобальными брендами получают рекордное количество заявок о приеме. Но даже эти школы конкурируют за лучших студентов.

Очная программа MBA Booth School of Business уже несколько лет входит в первую десятку рейтинга, составляемого Financial Times. Число заявок о приеме в этом году выросло более чем на 20%, среди абитуриентов также стало больше женщин. Однако декан Booth Дуглас Скиннер признает, что битва за лучших абитуриентов захватила и его школу. Школе приходится разрабатывать новые программы для поддержания заинтересованности студентов.

Пожертвование в $5 млн от одного из бывших студентов позволило школе проводить семинары для недавних выпускников, заинтересованных в развитии социальных стартапов. Школа запустила дополнительные практические курсы по предпринимательству для студентов, как выбрать и купить малый бизнес и развивать его.