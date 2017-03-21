Карьера
Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Кадровики станут разумнее

Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом

Он способен отбирать кандидатов, следить за производительностью и удерживать сотрудников
Приложения помогают рекрутерам искать кандидатов не по резюме, а по открытой информации о них в сети интернет
Приложения помогают рекрутерам искать кандидатов не по резюме, а по открытой информации о них в сети интернет
Владимир Смирнов/ТАСС

Технологии искусственного интеллекта, позволяющие онлайн-ритейлерам делать клиентам спецпредложения на основе данных о предыдущих покупках, а водителям – добираться до цели по оптимальному маршруту, вскоре могут преобразить и управление персоналом.

Уже сейчас они помогают кадровикам. Например, рекрутер может составить описание вакансии, а программа соберет и проанализирует множество данных из разных источников и предложит ему кандидатов, обладающих оптимальным набором качеств. Другая программа может анализировать переписку сотрудников по электронной почте и определять уровень их удовлетворенности работой. Искусственный интеллект можно использовать и для выявления сотрудников, которые с большой вероятностью покинут компанию.

Но у технологий есть и слабые стороны. Искусственный интеллект может отдавать предпочтение кандидатам, обладающим тем набором навыков, с которым программа уже знакома. Чересчур полагаясь на технологию, менеджеры могут отказываться выносить собственные суждения. А желание собрать о сотрудниках как можно больше данных, необходимых системам искусственного интеллекта, может побудить работодателей нарушить границы приватности.

Программы, помогающие рекрутерам подбирать персонал, либо выбирают из множества резюме самые многообещающие, либо анализируют данные из многих источников и составляют широкий список кандидатов, из которого менеджеры сами выбирают тех, с кем стоит пообщаться.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике