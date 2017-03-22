Менеджмент
Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Руководители против корпоративной культуры

Почему директора успешных компаний не вписываются в корпоративную культуру

И чем полезны противоречия между управленческим стилем менеджеров и культурой
Алексей Таранин

Группа ученых во главе с Анджело Киники из Университета штата Аризона и Чадом Харт­неллом из Университета штата Джорджия попросила топ-менеджеров 114 компаний оценить стиль лидерства их генеральных директоров и общую культуру их организаций. Для оценки респондентам предложили использовать шкалу от «ориентированности на решение задач и результат» до «ориентированности на людей и отношения». Оказалось, что в наиболее успешных компаниях стиль руководства отличался от корпоративной культуры, а вовсе не соответствовал ей.

HBR: Действительно ли поведение гендиректора должно противоречить этике фирмы? Полезен ли для развития конфликт культур? Профессор Киники, защищайте свою идею!

Киники: Конфликтом это назвать нельзя. Думаю, наши изыскания свидетельствуют о том, что стиль руководства должен дополнять культуру компании, привносить в нее недостающие элементы. Если организация уже озабочена взаимоотношениями – поощряет сотрудничество, совместное принятие решений и взаимную поддержку, – лидер с аналогичным настроем не даст ей ничего нового. Такой компании нужен человек, который бы задал ориентиры, прояснил правила и подтолкнул людей в нужном направлении. И наоборот: если организация ориентирована на результат, ей требуется руководитель, умеющий выстраивать отношения.

– Где грань между конструктивными и деструктивными различиями в культуре?

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