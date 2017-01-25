Карьера
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как найти подход к пассивным кандидатам

Как работодателям найти подход к пассивным кандидатам

Речь идет о ценных специалистах, довольных нынешней работой, но не отказывающихся рассмотреть выгодное предложение
Михаил Тузов, руководитель аналитической службы ManpowerGroup Russia по работе с пассивными кандидатами

Так называемые пассивные кандидаты – ценные специалисты и менеджеры, вполне довольные нынешней работой, но не отказывающиеся рассмотреть интересное предложение, – могут оказаться незаменимым ресурсом в условиях дефицита квалифицированных кадров. Они не откликаются на публикацию вакансий, не размещают резюме и больше склонны слушать, нежели говорить. Работать с такими кандидатами трудно, но результаты могут с лихвой окупить все хлопоты. Что же нужно сделать, чтобы заинтересовать пассивных кандидатов?

1. Начните с работы со своими сотрудниками. У них гораздо шире круг общения, нежели у рекрутеров, к тому же довольный сотрудник – лучшая реклама работы в вашей компании. Внедрите программу, стимулирующую сотрудников рекомендовать потенциальных кандидатов на вакансии. Сделайте ответственными за качество найма не службу персонала, а руководителей подразделений.

2. Разработайте заманчивое предложение. Надо рекламировать не компанию, а возможности для карьеры. Если потребуется, подключите профессионалов информационной поддержки, PR-сопровождения. Продвигайте компанию как перспективное место работы: расскажите об амбициозных задачах и интересных людях, работающих в компании. Люди любят быть причастными к решению грандиозных задач и участвовать в общественно значимых проектах. Приведите примеры, когда усилия компании привели к прорыву – в любой области. Это может быть и лидерство на рынке, и инновационные технологии, и социально значимые проекты.

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