Как теория ограничений помогает устранить узкие места в бизнес-процессах

В 80-е гг. ХХ в. экономист Элияху Голдратт разработал теорию ограничений (Theory of Constraints, TOC). Он пришел к выводу, что традиционный подход – чем больше выпускаешь, тем больше продаешь – в корне неверен. В любом производстве имеется узкое место, которое тормозит весь процесс. Если один цех не справляется, а другие цеха работают очень хорошо, результаты их работы будут скапливаться внутри предприятия, порождая транспортные расходы и издержки хранения. Лишь выявление узких мест позволит предприятию развиваться более эффективно. На мой взгляд, идеи Элияху Голдратта применимы к любой деятельности, будь то промышленное производство, разработка интеллектуального продукта или прямые продажи.

«Мегаплан» разрабатывает CRM-системы, в штате около 100 человек, работающих в восьми подразделениях. И именно работа с ограничениями по принципу Голдратта привела в IV квартале прошлого года к росту оборота «Мегаплана» на 25%. Что же мы сделали?

Прежде всего, мы ввели простую систему индикаторов. Казалось бы, каждый хороший менеджер и так знает, что тормозит развитие его компании. Но чем дольше живет компания и крупнее становится, тем дальше становится конечная цель – увеличение оборота и прибыли, так как менеджеры погрязают в пучине статистических данных и ключевых показателей эффективности. В первую очередь необходимо учитывать скорость генерации дохода, динамику связанного капитала (деньги, вложенные компанией в материалы, оборудование, персонал и т. д.), а также динамику операционных расходов. Если производительность труда в натуральном выражении растет, а скорость генерации дохода падает, в бизнесе есть узкие места. То же самое – если растут и связанный капитал, и операционные расходы. Именно с опережающим ростом связанного капитала и операционных расходов мы столкнулись в компании.