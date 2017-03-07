Менеджмент
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Советы менеджера: Как теория ограничений помогает устранить узкие места в бизнес-процессах

Как теория ограничений помогает устранить узкие места в бизнес-процессах

Софтверная компания повысила эффективность с помощью методики Элияху Голдратта
Сергей Козлов

В 80-е гг. ХХ в. экономист Элияху Голдратт разработал теорию ограничений (Theory of Constraints, TOC). Он пришел к выводу, что традиционный подход – чем больше выпускаешь, тем больше продаешь – в корне неверен. В любом производстве имеется узкое место, которое тормозит весь процесс. Если один цех не справляется, а другие цеха работают очень хорошо, результаты их работы будут скапливаться внутри предприятия, порождая транспортные расходы и издержки хранения. Лишь выявление узких мест позволит предприятию развиваться более эффективно. На мой взгляд, идеи Элияху Голдратта применимы к любой деятельности, будь то промышленное производство, разработка интеллектуального продукта или прямые продажи.

«Мегаплан» разрабатывает CRM-системы, в штате около 100 человек, работающих в восьми подразделениях. И именно работа с ограничениями по принципу Голдратта привела в IV квартале прошлого года к росту оборота «Мегаплана» на 25%. Что же мы сделали?

Прежде всего, мы ввели простую систему индикаторов. Казалось бы, каждый хороший менеджер и так знает, что тормозит развитие его компании. Но чем дольше живет компания и крупнее становится, тем дальше становится конечная цель – увеличение оборота и прибыли, так как менеджеры погрязают в пучине статистических данных и ключевых показателей эффективности. В первую очередь необходимо учитывать скорость генерации дохода, динамику связанного капитала (деньги, вложенные компанией в материалы, оборудование, персонал и т. д.), а также динамику операционных расходов. Если производительность труда в натуральном выражении растет, а скорость генерации дохода падает, в бизнесе есть узкие места. То же самое – если растут и связанный капитал, и операционные расходы. Именно с опережающим ростом связанного капитала и операционных расходов мы столкнулись в компании.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике