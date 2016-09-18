Tele2 под материнской маской

«Ростелеком» надеется, что его абоненты будут подключать не только домашний интернет, но и мобильный

О том, что на сетях Tele2 в тестовом режиме запущен виртуальный оператор (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с менеджерами Tele2, и подтвердил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. По его словам, тестирование проходит в Архангельской, Тверской, Свердловской областях и Краснодарском крае – его географию планируется позднее расширить на все 65 регионов, где работает «Т2 РТК холдинг» (Tele2).

О планах «Ростелекома» создать MVNO на сети Tele2 (45% акций сотового оператора принадлежит фиксированному) стало известно из материалов «Ростелекома» в 2014 г. В первую очередь «Ростелеком» интересуют MVNO-проекты, связанные с обслуживанием корпораций и госклиентов, рассказывал тогда Костарев. MVNO для «Ростелекома» – возможность увеличить выручку и повысить лояльность абонентской базы, вывести домашние услуги связи за пределы квартир, говорит он теперь. Для Tele2 это еще один способ наработать лояльную абонентскую базу, объясняет ее представитель Константин Прокшин: абонент, пользующийся интернетом от «Ростелекома» и купивший такую sim-карту, вряд ли будет ее выбрасывать. Tele2 уверена, что проект будет успешным, и планирует расширить его на большее количество регионов, говорит он.

Полноценный коммерческий запуск намечен на конец октября 2016 г., рассказывает Костарев. По его словам, приобрести sim-карту «Ростелекома» могут только абоненты, которые пользуются как минимум одной из фиксированных услуг компании (домашний телефон, домашний интернет или платное ТВ). Продаваться sim-карты будут в интернет-магазине, 1700 офисах продаж «Ростелекома» – также их будут предлагать тем, кто заказал подключение фиксированных услуг.

Поделят по-братски Как «Ростелеком» и Tele2 будут делить доходы от MVNO, их представители не говорят. В рыночных условиях виртуальный оператор может получать 30–60% от платежей абонентов – смотря какие услуги он берется оказывать, объяснял ранее совладелец одного из MVNO.

В целом опубликованные сотовые тарифы «Ростелекома» совпадают с тарифами Tele2 семейства «Черный» в тех регионах, где работает MVNO. Где-то у одного из операторов абонентская плата по схожему по условию тарифу может быть на несколько десятков рублей выше, где-то в пакете может быть чуть меньше включенных минут и мегабайт. В каждом регионе есть тарифный план с безлимитными звонками на локальные фиксированные номера «Ростелекома». Рассматривается возможность введения скидки на услуги фиксированной телефонии при приобретении абонентом sim-карты «Ростелекома», говорит Костарев.

Сколько абонентов и в какие сроки хочет подключить к MVNO «Ростелеком», Костарев не говорит. Руководство «Ростелекома» ставит задачу в перспективе нескольких лет вывести MVNO-проект в лидеры российского рынка по количеству абонентов, утверждает источник, близкий к компании. Из материалов «Ростелекома» следует, что компания планирует закупку 32 554 смартфонов, которые будут работать с sim-картами виртуального оператора, стартовая цена конкурса составляет 65,3 млн руб. Больше всего аппаратов (16 287) оператор планирует закупить по цене до 1500 руб.

По оценке iKS-Consulting, сейчас в России около 2,2 млн пользуются услугами MVNO (или называющихся так структур), аффилированных с операторами. Еще примерно 0,25 млн абонентов обслуживают классические независимые MVNO. Крупнейший оператор, позиционирующий себя как MVNO, – «Скартел», «дочка» «Мегафона», работающая под брендом Yota, у нее 2 млн абонентов, отмечает консультант iKS-Consulting Максим Савватин. По его мнению, цель проекта «Ростелекома» и Tele2 примерно та же, что и у других «операторских MVNO», – поддержание лояльности абонентов и их количества, а также их средней доходности (ARPU): либо в сегменте сотовой, либо фиксированной связи.

Для операторов MVNO и конвергентные услуги – хороший способ цементирования абонентской базы и сокращения оттока абонентов, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. От нескольких услуг, которые предоставляет один и тот же оператор, сложнее отказаться, чем от одной. Но о заметном влиянии MVNO на доходы участников подобных проектов пока говорить не приходится, отмечает Мирзабеков.

За последние несколько лет на сети «Мегафона» были запущены такие MVNO-проекты, как Yota, NetbyNet, MVNO для организации «Глонасс», «Газпром телекома» (специализированный оператор «Газпрома»), рассказывает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Став MVNO, компания повышает стоимость своего бизнеса, поскольку может оказывать дополнительные услуги как полноценный оператор связи без получения лицензии, считает она. Модель MVNO удобна для работы с некоторыми сегментами рынка, считает представитель «Вымпелкома». Яркий пример – экосистема для приезжих из дальнего и ближнего зарубежья, созданная «Вымпелкомом» в партнерстве с «Сим телекомом» на базе виртуального оператора Sim Sim, отмечает он.

МТС использует MVNO для решения утилитарных задач, рассказывает ее представитель Дмитрий Солодовников. Проект с МГТС призван повысить лояльность абонентов и снизить их отток – пользователи этого MVNO дольше остаются с оператором и у них выше ARPU, утверждает он. Проект с «МТТ-групп» позволил МТС за счет использования каналов МТТ снизить цены на международный трафик и привлечь абонентов, потребляющих много услуг, отмечает Солодовников.