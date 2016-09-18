РАО просит счет

РАО сообщило, что Максим Дмитриев пытается заблокировать банковские счета организации. Дмитриев до недавнего времени занимал пост гендиректора «Первого музыкального издательства»: по его собственным словам, он уже сложил с себя эти полномочия. В конце августа Дмитриев частью авторов был избран руководителем РАО. Правда, текущий менеджмент и авторский совет РАО объявили его избрание недействительным, а конференцию, на которой это произошло, нелегитимной.

В сообщении РАО говорится, что Дмитриев «вводит в заблуждение руководство кредитных учреждений относительно прекращения полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счетах РАО, – действующих гендиректора РАО Сергея Федотова и его первого заместителя Веры Федотовой». Также, по данным РАО, он «пытается воспрепятствовать осуществлению банковских операций по счетам РАО». При этом Дмитриев ссылается на недействительные решения конференции, проведенной с нарушением законодательства, говорится в сообщении общества. РАО говорит, что счета организации не заблокированы, выплаты авторского вознаграждения продолжаются.

Сам Дмитриев сказал «Ведомостям», что действительно отправил письма в банки, с которыми работает РАО. Однако речь, по его словам, не идет о блокировке счетов: он лишь обратил внимание руководителей банков на то, что именно он является законно избранным гендиректором РАО. В письме Дмитриева в Альфа-банк, с которым ознакомились «Ведомости», говорится: «Прошу обратить особое внимание на проверку полномочий лиц, действующих от имени РАО, при осуществлении банковских операций по счетам РАО». По словам Дмитриева, аналогичные письма были отправлены в Сбербанк, «Глобэкс банк», «Новиком банк», «Юниаструм банк», Внешэкономбанк, банк «Новопокровский», НЗбанк. «Моя главная цель – гарантировать сохранность денег авторов и не допустить их очередной растраты», – говорит Дмитриев.

Условия для гендиректора Гендиректор является полномочным, если выполнены одновременно три условия: его избрал легитимный орган, этот орган был созван в соответствии с уставом организации и директор набрал необходимое количество голосов, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков. Тогда для этой организации он сразу становится действующим директором. Однако для того, чтобы его полномочия действовали в отношении третьих лиц, например банков, необходимо, чтобы эти изменения были внесены в Единый госреестр юридических лиц.

31 августа инициативная группа авторов, в оргкомитет которой вошли поэты Александр Вулых, Сергей Сашин, композиторы Евгений Кобылянский и Игорь Матета, начала собирать подписи авторов для созыва конференции РАО. Они сообщили, что авторы недовольны текущей ситуацией в РАО и хотят сменить его нынешнего гендиректора Сергея Федотова, недавно арестованного по обвинению в мошенничестве. В результате на конференции авторы прекратили полномочия Федотова, а также авторского совета РАО.

Дмитриев тогда пообещал, что в ближайшее время новый менеджмент РАО отправит документы о проведении конференции в Минюст, который должен будет зарегистрировать изменения. Представитель Минюста сообщил лишь, что документы на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы РАО, в министерство не поступали. Он добавил, что также министерство получило обращение о проведении конференции 31 августа в нарушение устава РАО. При этом сам Минюст не уполномочен признавать собрания коммерческих организаций нелегитимными, продолжает представитель министерства. Решение собрания может быть признано недействительным лишь судом.

На прошлой неделе участники авторского совета общества Александр Клевицкий и Николай Денисов подали иск о признании конференции 31 августа незаконной.

Представители банков не ответили на вопросы «Ведомостей».