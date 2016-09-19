Музыка не реформируется

Представители музыкальной индустрии и обществ по коллективному управлению правами написали письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову, в котором выразили обеспокоенность предложениями Минэкономразвития реформировать систему коллективного управления и перевести ее практически целиком под контроль государства. Это следует из письма, с которым ознакомились «Ведомости».

Под письмом стоят подписи руководителей Национальной федерации музыкальной индустрии, Universal Music Russia, Warner Music Russia, Sony Music Russia, Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Российского союза правообладателей (РСП), Российского авторского общества (РАО) и др. Гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов, гендиректор Universal Music Russia Дмитрий Коннов, президент совета ВОИС Александр Соколов и гендиректор РСП Андрей Кричевский подтвердили «Ведомостям», что подписались под обращением.

Предложения о реформировании системы были высказаны 31 августа 2016 г. на совещании у замминистра экономического развития Олега Фомичева. Главное сводилось к тому, чтобы перевести общества по коллективному управлению в новую форму публично-правовых компаний. Такие компании создаются на основании специального федерального закона или указа президента, их создание утверждает правительство, а деятельность контролируют Счетная палата и другие госорганы. По сути это госкомпании, которым предлагается передать функцию сбора и распределения вознаграждения в пользу авторов (сейчас этим занимается РАО), изготовителей фонограмм (сейчас – ВОИС), а также сбора с производителей электроники (его сейчас собирает РСП).

Спор о директоре Под письмом Шувалову стоит подпись гендиректора РАО Максима Дмитриева: он был избран на эту должность частью членов РАО на конференции в августе. Тогда же авторы сместили с поста гендиректора Сергея Федотова, который сейчас арестован по обвинению в мошенничестве. Но менеджмент объявил конференцию и все ее решения незаконными. Ранее РАО направило собственные предложения по реформе коллективного управления в Минэкономразвития, говорит его представитель.

Предложенная Минэкономразвития схема не соответствует международному опыту, считают авторы письма. В мировой практике организации по коллективному управлению обычно создаются правообладателями, пишут они, а регулируется их деятельность международными документами – Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений и др. Если перевести эти организации в собственность государства, это грозит подменой частных интересов правообладателей государственными, опасаются они. Более того, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), подписанное Россией, запрещает принудительно передавать права на интеллектуальную собственность госструктурам.

Также авторы письма выступают против идеи объединения всех сфер коллективного управления: сборы в пользу авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм регулируются разными международными договорами.

Ранее авторы и исполнители не раз высказывали претензии к тому, как общества по коллективному управлению правами распределяют собранное вознаграждение. В августе 2015 г. президент России Владимир Путин велел Шувалову сделать работу обществ более прозрачной. А тот в июле этого года поручил Минэкономразвития разработать к середине сентября 2016 г. новую экономическую модель коллективного управления, призванную «максимально защищать авторские права».

Предложения Минэкономразвития не решают проблем, которые существуют в сфере коллективного управления, считают авторы письма, – проблему недостаточной прозрачности организаций по коллективному управлению, недостаточного контроля со стороны государства, наличия конфликтов интересов менеджеров организаций, непрозрачности методик распределения вознаграждения. Они считают, что реализация предложений Минэкономразвития разрушит действующую систему, а не реформирует ее, и просят Шувалова поддержать их.

Представители Шувалова и Минэкономразвития сообщили, что письма еще не получили. Сотрудник аппарата правительства говорит, что Шувалов пока не получил и предложения самого Минэкономразвития. Теперь они должны быть направлены с учетом мнения индустрии, описанного в письме, считает он.